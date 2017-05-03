Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области

В Яворовском районе Львовской области открыли наземную фотоэлектрическую солнечную электростанцию "Озерная". По данным пресс-службы Львовской облгосадминистрации, электростанция будет производить экологически чистую электроэнергию, что в дальнейшем обеспечит получение прибыли от продажи по "зеленому" тарифу.
"Это открытие становится талисманом энергосбережения в качестве инвестиций дорожной карты на Львовщине, в Украине, на перспективу", — отметил во время торжественного открытия станции первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
Смотрите также: Запуск второй очереди самой мощной в Карпатах ветроэлектростанции
Создание солнечной электростанции увеличит долю альтернативной энергии в электроэнергетике Украины и снизит уровень использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии. Размер инвестиций — 10 млн. долларов.
"Сегодняшних 10 МВт — это символический положительный вклад в энергетическую независимость государства. Делами мы демонстрируем, что Украина растет, развивается, и в ней способны функционировать современные технологии", — отметил председатель Львовской обладминистрации Олег Синютка.
Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.