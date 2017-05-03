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    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (323)

    16
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Наземная солнечная электростанция (фотоэлектрическая станция) "Озерная" в Яворовском районе Львовской области

    В Яворовском районе Львовской области открыли наземную фотоэлектрическую солнечную электростанцию ​​"Озерная". По данным пресс-службы Львовской облгосадминистрации, электростанция будет производить экологически чистую электроэнергию, что в дальнейшем обеспечит получение прибыли от продажи по "зеленому" тарифу.

    "Это открытие становится талисманом энергосбережения в качестве инвестиций дорожной карты на Львовщине, в Украине, на перспективу", — отметил во время торжественного открытия станции первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

    Смотрите также: Запуск второй очереди самой мощной в Карпатах ветроэлектростанции

    Создание солнечной электростанции увеличит долю альтернативной энергии в электроэнергетике Украины и снизит уровень использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии. Размер инвестиций — 10 млн. долларов.

    "Сегодняшних 10 МВт — это символический положительный вклад в энергетическую независимость государства. Делами мы демонстрируем, что Украина растет, развивается, и в ней способны функционировать современные технологии", — отметил председатель Львовской обладминистрации Олег Синютка.

    Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.

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