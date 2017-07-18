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    В Стамбуле затопило метрополитен

    (обновлено: )145
    Некоторые улицы турецкой столицы полностью залиты водой, жители города вынуждены перебираться через них вплавь. Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены.
    В Стамбуле затопило метрополитен
    ntv.com.tr

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Мощный ливень в Стамбуле затопил нескольких станций метро, сообщает телеканал NTV.

    Также сообщается, что автомобильное движение во многих районах города парализовано.

    На транслируемых телеканалом кадрах видно, что некоторые улицы полностью залиты водой, жители города вынуждены перебираться через них вплавь. Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены. Общественный транспорт работает с серьезными перебоями.

    ntv.com.tr
    Стамбул затопил сильный ливень

    Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии (европейской части Турции).

    ntv.com.tr
    Стамбул затопил сильный ливень

    Мэрия Стамбула призвала водителей воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.

    Между тем, в Украине в июле выпал снег.

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