Метрополитен Киева обжалует в Верховном суде долг на 2 млрд грн

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен обжалует в Верховном суде Украины задолженность на 2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов) перед российской компанией "Укррослизинг", сообщил глава метрополитена Виктор Брагинский в интервью интернет-изданию Лига.net.

В апреле Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску "Укррослизинга", по которому подземка была обязана выплатить 75 миллионов долларов задолженности по договору 2009 году о поставке 100 вагонов по процедуре лизинга. По данным СМИ, основная сумма задолженности возникла из-за девальвации гривны после 2014 года. В связи с решением администрация метро неоднократно заявляла о риске остановки предприятия.

"Сейчас мы подаем в Верховный суд. Это последняя инстанция, которая определит итоговое решение", — сказал Брагинский.

На данный момент в связи с решениями суда все счета киевского метрополитена остаются заблокированными, выплата зарплат и текущие расходы покрываются через спецсчет, сообщил он.

Глава компании добавил, что Совет национальной безопасности Украины не рассмотрел обращение Киевсовета о применении к "Укррослизингу" санкции, чтобы подземка могла избавиться от необходимости выплачивать долг, на сегодня "вопрос так и не рассмотрен".

"Если решение останется неизменным, нам придется выполнять финансовые обязательства и погасить долг. Единственная возможность это сделать — обратиться к Киевсовету о выделении средств. Но у нас остается надежда на решение Верховного суда", — отметил Брагинский.