В Киеве появится новая станция метро

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. На Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена может появится еще одна станция и дополнительное депо для поездов.

Согласно данным обнародованного тендера на портале публичных госзакупок ProZorro, компания-победитель выполнит строительные работы на участке от станции метро "Святошин" до станции "Новобеличи" с оборотным электродепо "Новобеличи".

Тендерные предложения на открытие новой станции метро будут подавать до 13 июля, а 14-ого начнется аукцион. На строительство планируют выделить 57,5 млн грн. Сроки выполнения работ будут определены к концу 2022 года.

Как сообщалось ранее, в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время.