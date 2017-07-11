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    Киев

    В Киеве появится новая станция метро

    (обновлено: )63
    Сообщается, что компания-победитель объявленного тендера выполнит строительные работы на участке от станции метро "Святошин" до станции "Новобеличи".
    Киевский метрополитен
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. На Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена может появится еще одна станция и дополнительное депо для поездов.

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    Согласно данным обнародованного тендера на портале публичных госзакупок ProZorro, компания-победитель выполнит строительные работы на участке от станции метро "Святошин" до станции "Новобеличи" с оборотным электродепо "Новобеличи".

    Тендерные предложения на открытие новой станции метро будут подавать до 13 июля, а 14-ого начнется аукцион. На строительство планируют выделить 57,5 млн грн. Сроки выполнения работ будут определены к концу 2022 года.

    Как сообщалось ранее, в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время.

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