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    В метро Киева задержали мужчину с ножом

    (обновлено: )27
    Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств.
    В метро Киева задержали мужчину с ножом
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину с ножом в чехле, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

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    "Во время несения службы в вестибюле на станции метро "Вокзальная" правоохранители увидели подозрительного мужчину и пригласили в комнату полиции. Во время поверхностного осмотра работники полиции метрополитена обнаружили и изъяли в сумке нож в чехле, а мужчину задержали для установления всех обстоятельств. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Киевской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что нашел нож возле станции метро и оставил себе, как сувенир ", — отмечается в сообщении пресс-службы.

    Также сообщается, что следственным отделом управления полиции метрополитена Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст.263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

    Напомним, ночью на воскресенье в Киеве неизвестный изрезал ножом девушку 18 лет.

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