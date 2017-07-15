наверх
15.07.201713:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нападение в метро Тегерана: 15 человек ранены

    (обновлено: )54
    Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Согласно информации, не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.
    Скорая в Иране
    flickr.com/PINOY PHOTOGRAPHER

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя и других людей, сообщает Reuters.

    Планета Земля
    RIA News | Перейти в фотобанк
    Как связано глобальное потепление и распространение терроризма

    Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего.

    По предварительной информации, не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

    Заместитель губернатора района Шар-е Рей в южном Тегеране Хади Тамхиди сообщил, что полиция расстреляла и ранила нападавшего, который позже умер от травм. По его словам, нападавший был психически "неуравновешен".

    Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства украинок в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?