Нападение в метро Тегерана: 15 человек ранены

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В тегеранском метро человек напал с ножом на священнослужителя и других людей, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей. Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего.

По предварительной информации, не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

Заместитель губернатора района Шар-е Рей в южном Тегеране Хади Тамхиди сообщил, что полиция расстреляла и ранила нападавшего, который позже умер от травм. По его словам, нападавший был психически "неуравновешен".

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины.