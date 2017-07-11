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11.07.201702:21
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    Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро

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    Объем осадков, выпавших в Париже в воскресенье вечером за один час, стало рекордным за всю историю наблюдений во французской столице, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    В Париже в воскресенье за один час выпало 49 миллиметров осадков, что равняется средней июльской норме за три недели. Предыдущий рекорд составлял 47 миллиметров осадков и был зафиксирован 2 июля 1995 года.

    Ливень вызвал затопление в парижском метро, почти 20 станций которого были закрыты. Утром в понедельник закрытыми остаются три станции.

     

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