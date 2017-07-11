Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро

В Париже в воскресенье за один час выпало 49 миллиметров осадков, что равняется средней июльской норме за три недели. Предыдущий рекорд составлял 47 миллиметров осадков и был зафиксирован 2 июля 1995 года.

Ливень вызвал затопление в парижском метро, почти 20 станций которого были закрыты. Утром в понедельник закрытыми остаются три станции.

— Aurélien Véron (@aurelien_veron) 9 июля 2017 г.

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