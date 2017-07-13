Саммит Украина-ЕС: "Если выдержите бремя реформ..."

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В четверг в Киеве проходит пленарное заседание XIX саммита Украина –Европейский Союз. В составе делегации Евросоюза – президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрём и Йоханнес Хан.

Накануне в закрытом режиме состоялся рабочий ужин лидеров Евросоюза с президентом Украины Петром Порошенко.

Основные темы повестки дня саммита: конфликт в Донбассе, реализация реформ в Украине, а также вопросы, связанные с имплементацией соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Плыть в евроинтеграцию дальше

Петр Порошенко на саммите предложил начать разработку "дорожной карты" для дальнейшей евроинтеграции Украины а также начать подготовку долгосрочного плана поддержки (вроде "плана Маршалла").

"Украина четко задекларировала свои европейские стремления и европейский выбор. И мы никому это не отдадим. И никто не имеет права у нас этого забрать", – заявил Порошенко, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Президент напомнил о безвизе и ассоциации с ЕС (соглашение скоро вступит в силу), заявив, что "…безвиз стал настоящим водоразделом между европейским будущим и советским прошлым Украины".

"Я сказал, что это последнее "Прощай!" Советскому союзу и Российской империи, и возвращение Украины в семью европейских народов", – отметил Порошенко.

Он также напомнил, что соглашение об ассоциации с ЕС – это тот самый документ, из-за которого украинцы вышли на Майдан (что ж, последствия мы все видим – Авт.).

@STsegolko Саммит Украина-ЕС в Киеве

Что касается темы украинского конфликта, то Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина-ЕС "когда-нибудь" будут проведены в Донецке и в Ялте.

"Я бы все возможное для этого сделал", – заявил президент, поблагодарив ЕС за продолжение экономических санкций против России.

Отметим, что вопрос о "дальнейшей евроинтеграции" (другими словами, о вступлении в ЕС) не является простым вопросом. По сообщениям СМИ, перед саммитом даже возник скандал относительно включения в проект коммюнике пункта о "европейских устремлениях" Украины: несколько стран были против. Возможно, по этой причине совместного заявления не будет.

И снова о коррупции

На саммите не обошли вниманием и проблему украинской коррупции. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал, что Украина "сделала огромный прогресс в последние годы, несмотря на качество реформ", и отметил, что "еще остается много чего сделать".

"Мы думаем, что борьба с коррупцией это — главный козырь, с чем надо работать. Нужно усилить и интенсифицировать борьбу с коррупцией", — сказал Юнкер в ходе пленарного заседания саммита.

REUTERS Mykola Lazarenko Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

По его словам, Украине нужно достичь прогресса и по другим пунктам согласованного с ЕС плана реформ.

Похоже на то, что бесконечный процесс борьбы с коррупцией (когда можно будет сказать, что коррупция побеждена окончательно?— Авт.) используется как инструмент управления извне внутриукраинскими политическими (да и экономическими) процессами.

Есть и другие "крючки". Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне назвал основные области, наиболее важные для реформирования в глазах международных партнеров Украины: реформа избирательной системы, судебная, медицинская, пенсионная реформы, реформа госслужбы и… приватизация.

"Если вы сможете выдержать бремя реформ…"

Отметим, что рядовые граждане от многих из названных реформ решительно ничего хорошего для себя не ждут. Как раз в четверг (в день пленарного заседания саммита) профсоюзы протестовали в Киеве против планов проведения медицинской реформы, которую протестующие назвали "антинародной".

Между тем Петр Порошенко во время рабочей поездки в Сумы выразил надежду на то, что Рада проголосует в первом чтении за пенсионную реформу. Он также ообещал продолжение реформ системы образования и системы охраны здоровья.

Есть у многих политиков и экспертов подозрения, что и приватизация в настоящих условиях не будет слишком уж полезной для украинской экономики… Словом, далеко не все верят, что реализация западных пожеланий (ставших теперь обязательствами Украины) пойдет населению страны на пользу.

Впрочем, президент Европейского совета Дональд Туск нашел рецепт: украинцам нужно единство "любой ценой", необходимо "избегать внутренних конфликтов" – чтобы не потерпеть поражения "от самих себя".

Sergei SUPINSKY / AFP Саммит Украина-ЕС

"Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы были во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей", – заявил Туск.

Напомним, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией.

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Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.