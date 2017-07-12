Фемида в шоке: "решалы", прикрываясь судьями, выманивают деньги

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Мошенничество всегда было и будет самым легким способом заработка денег. К тому же, испокон веков украинцы привыкли решать свои дела через "черный ход". И только единицы включают мозги и понимают, что их реально "разводят" и сохраняют свои кровные. Вот и недавно потенциальные жертвы "кидка" сдали своих благодетелей силовикам.

Барыги "решалы"

Каждый мошенник должен быть наглым, беспринципным, иначе дело не выгорит. По такому принципу действовал 32-летний уроженец Кривого Рога, который появился в Киеве и уверял бизнесменов, что в состоянии уладить любой спорный вопрос. У одного частного предпринимателя он потребовал 50 тысяч долларов за влияние на принятие решения коллегией судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в интересах частного предприятия в пользу бизнесмена. Молодой человек уверял, что его связи позволяют решить его дело. Но бизнесмен засомневался.

Предприниматель передал "решале" 10 тысяч долларов, а когда в ресторан принес еще 20 тысяч, делок был взят с поличным.

В то же день в Киеве во время получения взятки был задержан адвокат. За переквалификацию уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины на ч. 1 ст. 309 УК, по сути, за смягчение срока, юрист потребовал 1200 долларов США для судьи. Он обещал подсудимому, что этого будет достаточно, чтобы судья вынес решение в его пользу.

Что интересно, данный адвокат ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений. Так как брал деньги за решение вопроса, но ожидаемого результата не было.

А в понедельник генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Алексея Бевзюка — помощника народного депутата от Радикальной партии Алексея Кириченко, которого подозревают в по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 "Мошенничество" за попытку получить 200 тыс. грн от интернет-заведения за "крышевание" со стороны нардепа. Бевзюк был задержан в январе, однако долго под стражей не содержался — его выпустили на поруки депутатов от Радикальной партии.

Кириченко заявлял, что дело против Бевзюка сфальсифицировано. По словам депутата, его помощник громил залы игровых автоматов.

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Бизнес на делах

Вера украинцев в то, что за деньги можно решить любой вопрос, особенно со служителями Фемиды, поражает. При том, что, как отмечают юристы, не дает 100% гарантии в положительном результате.

"Требование денег якобы на решение вопроса в суде, это не вымогательство, а мошенничество. Потому что те судьи, с которыми «решают» вопрос даже не догадываются, о том, что принимали решение за какие-то деньги. Они выносят решения согласно закона, а те, кто берет деньги просто вводят в заблуждение клиентов, обещая все "порешать", — рассказывает РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

При этом, как подчеркнул адвокат, давать взятку судье за принятие решение, это очень непрактичный ход, так как в дальнейшем это решение можно оспорить в судах высших инстанций. Ведь зачастую люди платя, как получается, за принятие законных решений.

"Это специально созданный миф о том, что в судах постоянно требуют взятки. И этим мифом удачно пользуются мошенники, которые рассказывают о дружбе с судьей и берут для него деньги. Как показывают следственные действия, в 99% случаев люди не слышали, что они обещали за деньги решить тот или иной вопрос", — отмечает адвокат.

Конечно, как поступать решать каждому гражданину, но на месте граждан прежде чем связываться с "решалами", надо хорошо подумать, на самом ли деле ваши деньги передаваемые якобы судье помогут делу. А лучше, нанять опытного адвоката, который будет вести дело до победного конца.