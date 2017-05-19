наверх
19.05.201710:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Друг Москвы - враг Москвы. Кирпичики великой украинской виртуальной стены

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (598)

    (обновлено: )6601
    Власть и ее адепты высказались: назвали блокировку сайтов РФ "гибридным ответом" в "гибридной войне", а российские социальные сети сравнили с книгой Гитлера.
    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Блокировка российских соцсетей, интернет-сервисов и запрет программных продуктов запустили в Украине целый ряд процессов: кто-то ищет способ, как обойти запрет, другие пишут радостные посты в "легальных" соцсетях и "лайкают" решение СНБО и президента. Но многие по-прежнему недоумевают, почему власть пошла на подобный шаг. 

    Частично прояснить этот вопрос пытались на пресс-конференции с громким названием "Отгородиться от российского интернета: миссия выполнима?", которая прошла 18 мая в Киеве. 

    Хотя, забегая вперед, можно сказать: дискуссии не получилось, спикеры были единодушны: "Прочь от России, прочь от Москвы".

    50-60% пользователей осложнили жизнь

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд и дело. Юрист о незаконности запрета сайтов РФ

    Открывавший мероприятие замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив заявил, что введенные против российских интернет-сервисов санкции создают большие перспективы для украинских компаний: "появилась большая ниша для развития".

    Упомянул он и технической стороне блокировки сайтов. 

    "Каждый украинский оператор может ограничить доступ пользователей к российским ресурсам, подпадающим под запрет согласно указу Президента, с помощью блокировки трафика, dns- или url-блокировки. Это усложнит способ доступа к социальным сетям для 50-60% украинских пользователей", — уверен Шимкив.

    Он также добавил, что обойти запрет на посещение ресурсов РФ можно, но это приведет к потере значительного количества функционала, к которому привык пользователь. Есть, по словам Шимкива, более эффективный способ ограничения доступа — пакетная блокировка, но "сейчас это слишком дорогое решение для Украины".

    В целом же чиновник полностью поддерживает "ограничение присутствия российских пропагандистских машин в украинском информационном пространстве".

    "Гибридный ответ" на "гибридную войну"

    Очень рад блокировке официальный представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, сказавший, что "все сепаратистские движения в Украине начинались с групп в ВКонтакте и "Одноклассниках".

    Впрочем, он признал, что желающие зайти в "запретные" соцсети смогут это сделать, но для этого придется напрячься. 

    "А люди ленивы", - уверен Макарук.

    Сергей Тарута
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
    Тарута: запрет сервисов РФ - варварство, власть думает только о себе

    Представитель InformNapalm также заявил, что "в Украине четвертый год идет гибридная война, и запрет российских социальных сетей — гибридный ответ на нее". 

    "Или мы в гибридной войне даем гибридный ответ, или — все в ружье и полное военное положение", — высказался Макарук.

    Говорили на пресс-конференции также о ситуации вокруг запрета программы по управлению ресурсами предприятия "1С". IT-бизнесмен Александр Кардаков, назвавший себя ветераном рынка, не считает критическими санкции, которые Украина ввела против разработчика и поставщика программы. 

    "На рынке бухгалтерского обеспечения Украины никогда не было крупного игрока – украинской компании. При этом украинские аналоги программы "1С" у нас есть. Мое мнение – "1С" хороша не как система. Они просто построили прекрасную систему дистрибуции. Но все-таки программа бухгалтерского учета должна быть национальным продуктом. Во всем мире это так. И это правильно!" — громким голосом сообщил Кардаков.

    Дураки, свобода слова и сравнение с книгой Гитлера

    Не обошлось и без громких политических заявлений: эту миссию взвалили на себя, опоздавшие на круглый стол советник главы МВД Зорян Шкиряк и пришедший в вышиванке народный депутат Антон Геращенко

    Шкиряк подчеркнул, что был одним из инициаторов блокировки, назвал сторонников открытого доступа к соцсетям "зрадофилами и паникерами", а также предрек, что вскоре "запретные" сервисы забудутся.

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
    Запрет "1С": шок 300 тысяч предпринимателей и отсутствие альтернатив - Доротич

    "Именно 2017 год должен стать годом информационной защиты Украины от российских спецслужб", — заявил Шкиряк, сообщив что это лишь "часть из ряда комплексных мероприятий".

    При этом советник главы МВД заверил, что никакого наступления на свободу слова решение о блокировки не несет, и вообще, со свободой слова в Украине — все замечательно.

    А Антон Геращенко пошел еще дальше: сравнил российские соцсети с книгой Майн Кампф (Mein Kampf) Адольфа Гитлера

    Окончил свой спич депутат весьма недипломатично. 

    "Каждый, кто заявляет, что закрытие соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" — это наступление на свободу слова, — или дурак, или работает на Россию, или не понимает, о чем говорит", — сказал Геращенко.

    Зато о чем и для чего говорит Геращенко поняли, наверняка, все.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Компьютер. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Алексей Кущ
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка