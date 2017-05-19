Друг Москвы - враг Москвы. Кирпичики великой украинской виртуальной стены

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Блокировка российских соцсетей, интернет-сервисов и запрет программных продуктов запустили в Украине целый ряд процессов: кто-то ищет способ, как обойти запрет, другие пишут радостные посты в "легальных" соцсетях и "лайкают" решение СНБО и президента. Но многие по-прежнему недоумевают, почему власть пошла на подобный шаг.

Частично прояснить этот вопрос пытались на пресс-конференции с громким названием "Отгородиться от российского интернета: миссия выполнима?", которая прошла 18 мая в Киеве.

Хотя, забегая вперед, можно сказать: дискуссии не получилось, спикеры были единодушны: "Прочь от России, прочь от Москвы".

50-60% пользователей осложнили жизнь

Открывавший мероприятие замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив заявил, что введенные против российских интернет-сервисов санкции создают большие перспективы для украинских компаний: "появилась большая ниша для развития".

Упомянул он и технической стороне блокировки сайтов.

"Каждый украинский оператор может ограничить доступ пользователей к российским ресурсам, подпадающим под запрет согласно указу Президента, с помощью блокировки трафика, dns- или url-блокировки. Это усложнит способ доступа к социальным сетям для 50-60% украинских пользователей", — уверен Шимкив.

Он также добавил, что обойти запрет на посещение ресурсов РФ можно, но это приведет к потере значительного количества функционала, к которому привык пользователь. Есть, по словам Шимкива, более эффективный способ ограничения доступа — пакетная блокировка, но "сейчас это слишком дорогое решение для Украины".

В целом же чиновник полностью поддерживает "ограничение присутствия российских пропагандистских машин в украинском информационном пространстве".

"Гибридный ответ" на "гибридную войну"

Очень рад блокировке официальный представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, сказавший, что "все сепаратистские движения в Украине начинались с групп в ВКонтакте и "Одноклассниках".

Впрочем, он признал, что желающие зайти в "запретные" соцсети смогут это сделать, но для этого придется напрячься.

"А люди ленивы", - уверен Макарук.

Представитель InformNapalm также заявил, что "в Украине четвертый год идет гибридная война, и запрет российских социальных сетей — гибридный ответ на нее".

"Или мы в гибридной войне даем гибридный ответ, или — все в ружье и полное военное положение", — высказался Макарук.

Говорили на пресс-конференции также о ситуации вокруг запрета программы по управлению ресурсами предприятия "1С". IT-бизнесмен Александр Кардаков, назвавший себя ветераном рынка, не считает критическими санкции, которые Украина ввела против разработчика и поставщика программы.

"На рынке бухгалтерского обеспечения Украины никогда не было крупного игрока – украинской компании. При этом украинские аналоги программы "1С" у нас есть. Мое мнение – "1С" хороша не как система. Они просто построили прекрасную систему дистрибуции. Но все-таки программа бухгалтерского учета должна быть национальным продуктом. Во всем мире это так. И это правильно!" — громким голосом сообщил Кардаков.

Дураки, свобода слова и сравнение с книгой Гитлера

Не обошлось и без громких политических заявлений: эту миссию взвалили на себя, опоздавшие на круглый стол советник главы МВД Зорян Шкиряк и пришедший в вышиванке народный депутат Антон Геращенко.

Шкиряк подчеркнул, что был одним из инициаторов блокировки, назвал сторонников открытого доступа к соцсетям "зрадофилами и паникерами", а также предрек, что вскоре "запретные" сервисы забудутся.

"Именно 2017 год должен стать годом информационной защиты Украины от российских спецслужб", — заявил Шкиряк, сообщив что это лишь "часть из ряда комплексных мероприятий".

При этом советник главы МВД заверил, что никакого наступления на свободу слова решение о блокировки не несет, и вообще, со свободой слова в Украине — все замечательно.

А Антон Геращенко пошел еще дальше: сравнил российские соцсети с книгой Майн Кампф (Mein Kampf) Адольфа Гитлера.

Окончил свой спич депутат весьма недипломатично.

"Каждый, кто заявляет, что закрытие соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" — это наступление на свободу слова, — или дурак, или работает на Россию, или не понимает, о чем говорит", — сказал Геращенко.

Зато о чем и для чего говорит Геращенко поняли, наверняка, все.