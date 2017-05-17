Без "1С", как без рук. В шаге от бизнес-катастрофы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новость о том, что экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются и на известную программу бухучета "1С", немало напугало общественность.

Позже выяснилось, что "1С" не уходит из Украины, но не сможет продавать новые лицензии.

Согласно указу президента, под санкции попадает не сам софт, а отдельные юрлица, представляющие компанию в Украине. То есть, теперь вы не сможете официально купить программный продукт "1С" на новый период времени непосредственно у компании, которая находится в санкционном списке.

Напомним, производитель программного обеспечения ООО "1С" (Москва) и "Еврософтпром" (владеющая авторскими правами на программу "1С: Предприятие" и "Скайлайн Софтвер" — оператора распространения программ "1С"), попали под экономические санкции на три года.

К ООО "1С" и "Еврософтпром" будут применены блокирование активов; ограничение торговых операций; запрет на вывод капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности. Им также не будут выдавать лицензии на ввоз или вывоз валюты.

Реакция

В самой "1С" успокоили, заявив об отсутствии влияния санкций на обслуживание программных продуктов для бухгалтерского учета.

"Указ президента Украины касается только отдельных юридических лиц. Программа "1С:Предприятие" полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования", — отметили в пресс-службе.

Также в компании уверяют, что партнеры "1С:Франчайзи" продолжают оказывать услуги по обновлению продуктов и информационно-технологической поддержке пользователей программных продуктов "1С:Предприятия".

В компании "Еврософтпром" сообщили, что прямого запрета на торговлю продукцией "1С" в Украине нет. Отмечается, что компания продолжит предоставлять обновления для существующих клиентов, но не сможет продавать новые продукты.

Бухгалтерская игла

Система программ "1С" позволяет автоматизировать учет, контроль и анализ всех бизнес-процессов предприятия. Ее используют для ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета зарплат, управления персоналом, складом, транспортом и другими ресурсами.

По словам экспертов, на сегодняшний день доля программы "1С" на украинском бухгалтерском рынке составляет 98% и альтернативы ей нет.

В Украине работает более 500 компаний, которые торгуют продуктом "1С" по договору франчайзинга, всего программными продуктами "1С: предприятие" пользуется 300 тысяч компаний.

По независимым оценкам, это где-то 300-350 тысяч пользователей. Но то, что еще не учитывается, это довольно большой объем пиратской версии, заявил руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts Антон Воронюк.

"Украина всегда была лидером в плане пиратского софта, и тут, наверное, нужно цифру умножать на два. То, что текущий закон не учитывает онлай-версию, я думаю, это тоже кратковременно. Если есть позиция, что "1С" нужно запретить, он будет запрещен, но с дальнейшими уточнениями в законе", — рассказал он.

Что дальше?

Таким образом, новым компаниям, которые хотели бы купить "1С", придется либо пользоваться нелегальным софтом, либо переходить на альтернативные продукты.

Однако, по словам экспертов, на сегодняшний день равноценной альтернативы программе "1С" нет. Есть аналоги (SAP, Oracle — ERP-системы), но они дорогие и тяжелые для освоения бухгалтерами, особенно для малого и среднего бизнеса.

Также главный вопрос сложности перехода заключается в сроках внедрения программ и переобучении персонала.

Управляющий партнер SBT Systems Ukraine, вице-президент Ассоциации ИТ Украины Дмитрий Овчаренко говорит UBR, что внедрение любой ERP-системы занимает как минимум несколько месяцев, а в случае автоматизации крупных предприятий — до 1 года.

Компании, которые приобрели "1С" до дня наложения санкций, cмогут пользоваться ею и в дальнейшем. Это их собственный продукт. По словам специалистов, вопрос лишь в том, как обновлять программу, особенно, когда постоянно меняется законодательство.

По материалам из открытых источников интернет