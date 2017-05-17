"Воля" о запрете соцсетей: будем исполнять

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Крупнейший провайдер на рынке телекоммуникационных услуг Украины компания "Воля" будет исполнять указ президента Петра Порошенко, которым, в частности, запрещается доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Yandex и Mail.ru, однако предлагает выработать единые условия для всех компаний, сообщила в среду маркетинг-директор "Воли" Виктория Цомая.

"Для нас как для бизнеса это не обсуждается. Есть указ, и будет исполнение. Вопрос возникает в его исполнении, донесении грамотной информации к рынку и недопущению определенных неконкурентных и неравных условий на рынке", — сказала Цомая в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.

Она привела в пример решения властей Украины об ограничении доступа к ряду российских каналов в 2014 году, которое стало для компании неожиданным. Цомая отметила, что после отключения российских каналов отток абонентов "Воли" стал колоссальным.

"Наше техническое подразделение 24 часа уже занимается анализом, как исполнить то, что написано в указе, не нарушая качества сервиса, которое мы предоставляем своем потребителю. И в случае если наш абонент сегодня не может зайти в "ВКонтаке", потому мы исполняем указ о его блокировании, он сможет зайти у дяди Васи, который поставил сервер, провел сеть и существует практически нелегально. Поэтому у нас большой вопрос к госорганам и регуляторам — сделать группы при участии всех компаний для выработки единых равных условий на рынке", — добавила представитель компании.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.