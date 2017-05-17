СНБО: полностью закрыть доступ к соцсетям не получится

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Власти Украины не смогу полностью закрыть доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", пользователи при желании смогут обойти запреты, заявил в среду руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

"Мы понимаем, что полностью закрыть (доступ к соцсетям — Ред.) нельзя, но уменьшая этот круг, мы уменьшаем для себя угрозу", — сказал Петров в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ. Он утверждает, что через эти соцсети распространяется "российская пропаганда"

Заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети "ВКонтакте" повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.

"Мы много провели работы, чтобы проанализировать, нужно ли это делать (закрывать доступ — Ред.), поскольку это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ", — сказала в Киеве в среду Лапутина в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.