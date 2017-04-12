Киев минус проспект Победы. Чем недоволен Кличко?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект. В документе, который опубликован на сайте городского совета столицы, отмечается, что цель решения "вернуть проспекту историческое название".

Проект решения находится на рассмотрении двух комиссий. Впоследствии решение примут на заседании городского совета Киева.

Проспект Победы — одна из самых длинных магистралей Киева (11,8 километра). Он тянется от площади Победы до Брест-Литовского шоссе. Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект. Нынешнее название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вакханалия с переименование улиц началась в столице после принятия пакета законов о декоммунизации — список неугодных топонимов насчитывает почти две сотни. Под горячую руку депутатов горсовета попали не только деятели советской эпохи, признанной в стране преступным тоталитарным режимом, — в Киеве упорно избавляются от топонимов, хоть как-то связанных с Россией. В столице появились проспект Бандеры вместо Московского проспекта, улицы Алмазова вместо улицы Кутузова и улица Омеляновича-Павленко – в прошлом улица Суворова.

Отвлекает внимание и мобилизуют электорат

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, вряд ли сам Виталий Кличко мог сгенерировать подобную идею и делает это по наущению советников из Администрации президента.

"Это инициатива того же порядка, что по языку, по квотам, по паспортам и так далее. Кто-то из советников, скорее всего, из Банковой, использует Кличко. Кто-то ему шепнул, что будет полезно попиариться на право-радикальном электорате, поэтому давайте переименовывать. И используют Кличко втемную. Конечно, сейчас горсовет в столице правых взглядов, но такое решение предложено извне", — считает Руслан Бортник.

Как пояснил политолог, что хотя право-радикального электората в столице не так уж и много, но это очень политически активные люди.

"Если их сравнивать со ста процентами киевлян, то их не много — около 20%, но если брать всех голосующих на выборах — то право-радикальных будет половина, а если их сравнивать с количеством митингующих, то их уже будет две трети. И поэтому Кличко на них и ориентируется", — сказал Бортник.

Эксперт не исключает, что переименование проспекта Победы может быть реакцией на то, что не удалось отменить официальные праздники 1, 2 мая и 9 мая из за резкой общественной реакции.

"И таким образом ту слабость, которую продемонстрировал Вятрович, неспособность кардинальных изменений пытаются компенсировать переименованием проспекта Победы", — полагает Бортник.

Кроме того, по словам политолога, не стоит забывать, что подобными инициативами власть отвлекает внимание горожан от насущных проблем.

"Давайте говорить не о том, что только официально в Киеве 80% дорог в разрушенном или в неудовлетворительном состоянии, а говорить о переименовании проспекта Победы. Таким приемом отвлечения внимания постоянно пользуются центральные и местные власти", — сказал Бортник.

Киевляне в шоке

Киевляне, возмущенные инициативой мэра, уже предлагают вернуть Майдану независимости его историческое название — Козье болото.

Директор Фонда "Украинская политика", политолог Кость Бондаренко шокирован новостью о предложении Кличко переименовать проспект Победы.

"Я не знаю, чем не угодил Кличко проспект Победы. Все-таки сын офицера должен был бы как-то уважительнее относиться к символике побед, к военной символике. Накануне праздника Победы мэр нашел время и нашел что переименовывать. И это первая инициатива по переименованию улиц, исходящая именно от городской власти, и такая скандальная. Вполне возможно, что кто-то мэру дал неудачный совет, но и свою голову нужно иметь на плечах", — считает Кость Бондаренко.

По мнению политолога, киевляне крайне негативно воспримут переименование проспекта.

"Плюс ко всему, хочется надеяться, что депутаты Киевсовета будут немножко умнее, чем их мэр. Хотя, после переименования Московского проспекта в проспект Бандеры, я уже ничему не удивлюсь", — подытожил директор Фонда "Украинская политика".