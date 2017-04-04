В Киеве запретили коммунальщикам белить деревья

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве этой весной запретили коммунальщикам белить известью стволы деревьев, а также бордюры.

"С этого года Зеленстрой прекратил белить известью деревья в городе. Если увидите, что кто-то по советской привычке пытается загрязнять известью декоративные деревья или другие элементы благоустройства, обращайтесь к исполнителям с требованием немедленно прекратить нарушение. Об особо кричащих случаях сообщайте по телефону 15-51", – цитирует DreamKyiv директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрея Фищука на своей странице в Facebook.

Ранее в КГГА сообщили, что с 1 мая в столице после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, высота фонтанов может достигать 35 метров. Фонтан будет свето-музыкальным, а для безопасности и избежания повреждений — будет установлено 10 камер видеонаблюдения.