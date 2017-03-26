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    Эксперт: инициатива НБУ по коммуналке нереализуема из-за обнищания

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    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире "ГС" пояснил, почему предложение Нацбанка об автоматическом списании платы за услуги ЖКХ с зарплатных карт не имеет перспектив.
    Национальный Банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) предлагает изменить подход к оплате коммунальных услуг. Предложение регулятора заключается в следующем: автоматически списывать оплату за коммуналку с зарплатных карт. Плюс такого нововведения в том, что не надо будет выстаивать очереди в банках, и оплата всегда будет своевременной. При этом в НБУ отмечают, что автоматическое списание коммуналки с карточки будет возможно только при добровольном согласии пользователя.

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    Насколько такая инициатива Нацбанка действительно является полезной, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

    "Смотрите, в чем вопрос, почему я вообще не вижу перспектив развития данного направления? Потому что существуют, по меньшей мере, две концептуальные проблемы: во-первых, это проблема общего обнищания населения. Если человек и хочет заплатить за коммуналку, но у нее нечем платить, то можно какие угодно сервисы выдумывать, пользоваться ними человек не будет", — заявил эксперт.

    Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на пресс-конференции в РИА Новости Украина отметил, что рост коммунальных тарифов в стране обусловлен внешней политикой Украины.

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