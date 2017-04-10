Хроника 9 апреля: теракты в Египте, проблемы с выдачей загранпаспортов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 9 апреля, в египетских городах Танта и Александрия прогремело несколько взрывов: погибли десятки людей. Целью атаки во время праздничного богослужения по случаю Вербного воскресенья стали коптские храмы. Помимо этого в Турции потерпел крушение воздушный шар с туристами. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Теракты в Египте

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в церкви Мар-Гиргис в городе Танта на севере Египта во время праздничной службы Вербного воскресенья. По предварительным данным, жертвами взрыва стали около 30 человек, более 80 получили ранения. Еще один взрыв произошел у церкви во втором по величине городе Египта Александрии, где смертник попытался прорваться в храм. Однако его ценой собственной жизни остановили сотрудники полиции.

В Турции упал воздушный шар с туристами

Воздушный шар с туристами упал в Турции, по предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали. Инцидент произошел неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Подробности инцидента не уточняются. Напомним, в марте этого года более 40 пассажиров воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции.

Между Украиной и Турцией открыли прямое паромное сообщение

Между Стамбулом и Одессой запущено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. "Сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой — 90% наполняемость", — написал Сибига. Ранее директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов сообщил, что Турция решила прекратить паромное сообщение с Крымом.

Читайте также: Включили заднюю? Грозная реакция Йованович на политику Киева

Сервис по выдаче загранпаспортов прекратил оформление документов

Сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам, сообщается на сайте компании. Однако по информации СМИ, Госпредприятие "Документ" и его центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", а также центры оказания админуслуг приостановили работу из-за следственных действий Службы безопасности Украины. Все центры обслуживания граждан возобновят работу в Киеве во вторник, 11 апреля, по Украине — в течение недели.

Тарута заявил о создании новой партии

Народный депутат Украины (внефракционный), экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии. "Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма — это республиканская партия с главной ценностью — человек", — заявил он. По мнению политика, именно эта идеология больше всего подходит для Украины, и особенно актуальна в данный период времени.

Киевская власть предлагает вывозить остатки мусора в Чернобыль

КГГА рассматривает вариант по вывозу и захоронению мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. КГГА с идеей вывоза мусора в зону отчуждения не оригинальна. Мэр Львова Андрей Садовый уже предлагал создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. На следующий день после этого заявления Садовый сказал, что идея была высказана на эмоциях.

Читайте также: Венгры Закарпатья: какие мы сепаратисты, но… посмотрите вокруг

Киевский полумарафон

В столице состоялся традиционный Киевский полумарафон-2017, в котором приняли участие 9000 человек из 48 стран мира разного возраста: от школьников — до пенсионеров. Участники пробежали дистанции 2, 5, 10 и 21 км, сообщает "5 канал". В этом году установили рекорд: участник из Эфиопии пробежал полумарафон за 1:03:00. Изюминкой мероприятия стал семейный забег. Кроме этого, бежали люди с особыми потребностями.

У США есть доказательства причастности властей Сирии к химатакам

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химатакам против мирных жителей на основе секретных данных. Она также сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео связывался со своими международными партнерами и "делился с ними доказательствами и информацией, которая у него есть". Администрация США ожидает получить от Российской Федерации ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.

Именно 9 апреля 1799 года английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа. В этот же день в 1860 году французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет", которая хранится в парижском архиве.