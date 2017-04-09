Включили заднюю? Грозная реакция Йованович на политику Киева

Isabella Zaratsyan/StateDept

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Власти Украины потеряют поддержку западных партнеров, если отойдут от выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила посол США в Украине Мари Йованович в ходе форума по безопасности в Киеве.

"Минские договоренности очень непопулярны здесь. Но, несмотря ни на что, это договоренности. Если мы отойдем от "Минска", то Украина останется без поддержки западных партнеров", — приводит слова посла информагентство "Укринформ".

До этого эмоционального и достаточно резкого заявления посол США в Украине если и высказывалась о соблюдении Киевом минских договоренностей, то весьма обтекаемо и никаких угроз в ее заявлениях не звучало.

Придется отвыкать от сантиментов РИА Новости Украина США проследят, чтобы Украина выполнила минские договоренности - эксперт

Позиция Госдепа США, озвученная послом в Украине, изменилась после выборов на более прагматичную, считает юрист, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что его приоритет — национальный интерес США, а интересов США в Украине нет, и коррумпированная украинская власть больше не вызывает симпатий Белого Дома. Об этом свидетельствует и факт первого телефонного разговора двух президентов — поздравить Дональда Трампа с избранием у Петра Порошенко появилась возможность только через несколько недель после инаугурации. К тому же, постоянные заявления украинской дипломатии о скорой встрече двух президентов, инспирированные Банковой, рано или поздно должны были вызвать такую реакцию", — сказала Елена Дяченко.

По мнению эксперта, то, что заявление сделано одновременно с выделением транша МВФ, тоже неслучайно.

"Киеву дают понять, что, скорее, транш выделен с закрытыми глазами, чем как результат реформ. Поэтому новой демократической украинской власти придется привыкать жить без указаний и без сантиментов со стороны Вашингтона, выполнять "Минск" и прекращать заниматься коррупцией, блокадой, продолжением войны и прочего, или насладиться всеми последствиями невыполнения своих обещаний, предусмотренными международным правом", — пояснила Дяченко.

Пропетлять не удастся

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко напомнил, что соблюдение минских договоренностей, это, в том числе, и требование США.

"В условиях, когда сейчас фактически не сформирован Госдепартамент, когда отсутствуют еще люди, ответственные за политику, в том числе и Украины относительно России, посольство не может молчать. В данной ситуации, руководствуясь старыми директивами, старыми инструкциями, а также расшифровывая результаты переговоров между Меркель и Трампом, в посольстве еще раз подчеркнули, что минским договоренностям нет альтернативы", — сказал Бондаренко. РИА Новости Украина Евгений Котенко Вылезет боком. Марунич об антраците из США для украинских потребителей

По его словам, Украина сейчас всячески пытается продемонстрировать, что минские договоренности — это нечто такое, что можно соблюдать, а можно и не соблюдать.

"И поэтому украинскому руководству сделали посыл — пропетлять не удастся", — считает Бондаренко.

Блокада — последняя капля

Официальные представители предыдущей администрации в лице Виктории Нуланд, Джона Керри и даже вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена неоднократно предпринимали попытки напрямую обратиться к украинским политикам и убедить их в том, что "Минск-2" придется выполнять. В итоге все это закончилось Берлинским саммитом нормандской четверки на высшем уровне. Перед саммитом позиции были согласованы с Соединенными Штатами в двустороннем формате между США и государствами нормандской четверки, но дорожная карта не появилась. И уже в ноябре можно было говорить о том, что обе стороны не хотят идти на компромиссы

Политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля полагает, что главной причиной изменения интонаций посольства США стала блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса: "Вопреки высказывающейся в течение нескольких лет позиции Запада, в том числе Соединенных Штатов о недопустимости блокады территорий ОРДЛО, эта блокада состоялась. Уже в конце января и в феврале США при новой администрации делали критические замечания по поводу блокады, которую организовывали активисты и некоторые политические деятели. И я думаю, что блокада — это была последняя капля. Это самый большой по своей силе фактор, который подвигнул Мари Йованович, чтобы сделать вот такое заявление".

Политолог пояснил, что фактически блокада противоречит духу минских соглашений.

"И, к сожалению, те, кто организовал эту блокаду, сознательно, или несознательно, но все-таки поставили украинское государство в некрасивую позицию перед западными союзниками. Блокада, согласно резолюции ООН об определении агрессии, считается актом агрессии. Плюс еще эскалация в районе Авдеевки. Ни прежняя администрация США, ни нынешняя так и не смогли подвигнуть Киев выполнять политическую часть минских соглашений, а тут уже отказ украинского политического государственного руководства становится очевидным", — сказал Воля.

Эксперт не исключил, что в заявлении Мари Йованович была некоторая контекстная эмоциональность, которая была спровоцирована одним из выступавших на конференции, либо какими-то довольно эмоциональными вопросами — у нас много критиков и довольно часто раздаются голоса о том, что Минск в тупике, и давайте искать новый формат.

"Мари Йованович фактически ответила, что других форматов нет, есть Минск-2 и его нужно будет выполнять. Даже при всем том, что не все гладко с выполнением с той стороны, иногда слишком не гладко, но, тем не менее, выполнять придется", — пояснил Воля.

Как отметил политолог, украинское руководство сейчас ожидает четкого заявления по вопросу Украины, в первую очередь проблемы Донбасса, а не Крыма, которое сделает администрация Дональда Трампа.

"На следующей неделе во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию такая позиция уже будет озвучена — довольно четкая, завершенная", — сказал Воля.

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