Вербное воскресенье в Киеве

Христиане восточного обряда в воскресенье празднует Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.

Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей — один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях также существует обычай класть вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освященными ветвями.

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