Нападения на церкви в Египте: пострадали десятки людей

Надим Зуауи — Каир, для РИА Новости Украина

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в церкви Мар-Гиргис в городе Танта на севере Египта во время праздничной службы Вербного воскресенья. По предварительным данным, жертвами взрыва стали около 20 человек, более 40 получили ранения. Еще один взрыв произошел у церкви во втором по величине городе Египта Александрии, где смертник попытался прорваться в храм. Однако его ценой собственной жизни остановили сотрудники полиции, сообщают РИА Новости.

По информации СМИ, взрыв в церкви в Танте также осуществил смертник. "Человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда церкви и сразу привел в действие пояс смертника", — сообщает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев. Среди жертв взрыва в церкви в Танте девять служителей церкви.

Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения. Полиция оцепила район взрыва и проверяет территорию на наличие других взрывных устройств. СМИ также сообщают о задержании нескольких подозреваемых в причастности к взрыву.

На место теракта прибыли премьер-министр Египта Шериф Исмаил и ряд министров правительства. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о срочном созыве Совета по национальной обороне для обсуждения теракта в Танте. Кроме того, глава Египта приказал открыть военные госпитали для приема пострадавших.

Позже появилась информация о попытке нападения террориста-смертника на церковь в Александрии, где проводил службу патриарх коптской церкви Тавадрос II. Благодаря действиям полиции террорист не смог попасть в церковь, взрыв произошел снаружи, погибли 13 человек, порядка 40 получили ранения. Сам патриарх не пострадал.

Египетские следователи пока не сообщают о возможных причастных к взрывам. В то же время СМИ напоминают, что на днях в провинции Эль-Гарбия были уничтожены двое подозреваемых в причастности к организации "Хасм", которую связывают с запрещенной в стране организацией "Братья-мусульмане". Ранее сообщалось, что в соседних провинциях были найдены подпольные мастерские по производству взрывных устройств, задержали порядка 15 подозреваемых.

По данным СМИ, ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в ряде стран террористическая группировка "Исламское государство".

Церковь Мар-Гиргис в Танте является самой крупной в городе и всей провинции Эль-Гарбия. Она была основана еще в 1934 году и изначально была построена из дерева. Уже в наше время было отстроено современное двухэтажное здание храма с несколькими залами, библиотекой, церковным магазином, где продаются иконы и литература.

Город Танта — крупный транспортный и промышленный центр — расположен примерно в 100 километрах к северу от Каира. Он является административным центром провинции Эль-Гарбия, где проживают порядка пяти миллионов человек, значительная часть из которых исповедует христианство.

Расположенная на побережье Средиземного моря Александрия является вторым по численности населения городом. Взрыв произошел в церкви, которая считается одной из резиденций коптского патриарха.

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Взрывы в Танте и Александрии стали далеко не первыми нападениями на храмы в Египте. Четыре месяца назад, 11 декабря 2016 года, взрыв прогремел в соборном комплексе в Аббасии в Каире. Теракт привел к гибели 27 человек. Взрыв осуществил 22-летний террорист-смертник, прошедший вместе с верующими в здание церкви, где затем привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. В 2011 году 1 января террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы. Тогда погибли 24 человека.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.