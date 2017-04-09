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    После двух терактов в Египте усиливается охрана границ

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    Серия кровавых терактов в Египте (16)

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    Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил силам безопасности поддерживать боеготовность, сохранять бдительность и осторожность, продолжить ужесточение мер по охране жизненно важных объектов.
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ после терактов в Танте и Александрии, унесших жизни более 40 египтян.

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    REUTERS Mohamed Abd El Ghany
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    "Президент поручил принять необходимые шаги для охраны границ в полной мере", — говорится в заявлении президентской администрации по итогам заседания Национального совета по обороне.

    На заседании, в частности, осуждались меры по обеспечению контроля над всеми границами, пропускными пунктами, "с учетом возросшей террористической угрозы из-за кризисной ситуации в регионе".

    Кроме того, глава Египта поручил силам безопасности "поддерживать боеготовность, сохранять бдительность и осторожность, продолжить ужесточение мер по охране жизненно важных объектов".

    Ранее ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

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