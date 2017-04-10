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    Теракты в Египте: религиозной неприязнью прикрывают конкуренцию - эксперт

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    Серия кровавых терактов в Египте (19)

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    Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире ГС отметил, что после революции ситуация с коптами в Египте значительно ухудшилась.
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Серия терактов произошла в Египте. Первые два взрыва прогремели утром в городе Танта: один — в коптской церкви Святого Георгия, второй — рядом с центром подготовки сотрудников МВД Египта. Третий теракт произошел чуть позже в городе Александрия — около коптского собора Святого Марка. По предварительным данным, в результате взрыва в Танте погибло 30 человек, еще 60 получили ранения. В Александрии, как сообщают СМИ, двое погибших и более 20 раненых. Ответственность за эти взрывы на себя уже взяла организация "Исламское государство".

    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com
    Взрыв смертника возле церкви в Александрии

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    Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что после революции ситуация с коптами в Египте ухудшилась.

    Он также ответил на вопрос, могла ли религиозная неприязнь стать причиной последних террористических атак.

    "Я думаю, что именно религиозная мотивация здесь используется для объяснений. На самом деле, ключевые причины — экономические. Коптская община, у нее экономические позиции — лучше. Они занимаются бизнесом, они поддерживают друг друга, то есть здесь речь идет о конкуренции и, в данном случае, экономической и политической конкуренции. В данном случае религия используется очень часто для маскировки такой конкуренции", — заявил эксперт.

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