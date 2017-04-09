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    В Египте ввели чрезвычайное положение сроком на три месяца

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    Серия кровавых терактов в Египте (16)

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    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом. По его словам, террористы хотят сломить волю египетского народа, но народ страны "продолжит созидать и строить".
    Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА новости Украина. В Египте вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Теракт в Александрии
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    Теракты в Египте: кровавые последствия взрыва в Александрии

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    "Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца", — сказал глава государства в телеобращении после заседания Национального совета обороны.

    Он также объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

    "Египтяне поставили заслон планам по разрушению государства. Они сорвали заговоры против страны", — сказал египетский лидер. По его словам, террористы хотят сломить волю египетского народа, но народ страны "продолжит созидать и строить".

    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

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