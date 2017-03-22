Табуретка, гвоздь, веревка, мыло. Что будет с тарифами до конца года

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Несмотря на заверения правительства о невозможности дальнейшего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, прослеживается четкие тенденции того, что общественное мнение постепенно готовят к неизбежному — уже с следующему отопительному сезону значительно вырастут цены на газ, электроэнергию, тепло и горячую воду.

Что ожидает украинцев, если подтвердятся наихудшие опасения и все запланированное правительством будет внедрено в Украине, обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, несмотря на заявления премьер-министра, что тарифы для населения повышать не будут, планы правительства свидетельствуют об обратном.

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Нас ждет коллапс системы

"Сегодня идет сознательная манипуляция общественным мнением относительно экономически обоснованного уровня тарифов вообще в целом по Украине, и прежде всего, на газ, поскольку газ является отправной точкой и для тарифообразования и на электроэнергию, соответственно от газа производными являются тарифы на тепло, на горячую воду… Текст меморандума с Международным валютным фондом для получения очередного транша ярко свидетельствует о том, что к октябрю рынок должен быть либерализирован", — сказал Валентин Землянский.

По его словам, при сегодняшнем действующем тарифе порядка 280 долларов за тысячу кубометров, нам говорят о том, что тарифы должны подтягиваться к цифре 350 долларов с октября месяца, к следующему отопительному сезону, и это называется "экономически обоснованной ценой".

"Плюс на готовят к следующему возможному дальнейшему повышению тарифов на электроэнергию, мы слышали заявление НКРЭКУ, что экономически обоснованная цена — 2 гривны 30 копеек, население не доплачивает. Сейчас еще, "благодаря" сначала действиям активистов, а потом уже и непосредственно президента вместе с Советом нацбезопасности, правительство получило возможность говорить о необходимости повышения тарифов, потому что мы будем закупать импортный уголь, который будет дороже, чем тот, который закупался с неконтролируемых территорий. Причем виноватые находятся всегда — виноват и Ахметов, и Международный валютный фонд, и "Самопомощь", и конкретные депутаты, только никакой ответственности на правительстве и на государстве в данном случае нет вообще", — отметил Землянский.

Как подчеркнул эксперт, основной вопрос на сегодня — готово ли государство отстаивать интересы своих граждан в виде установления четких прозрачных и понимаемых правил игры.

"Если подобного рода политика будет продолжена, и к началу следующего отопительного сезона вот эти все прожекты относительно роста цен на газ, роста цен на электроэнергию будут осуществлены, в конечном счете, это приведет к коллапсу системы. Газ по 9 тысяч гривен, электроэнергия выше двух гривен, и соответственно, цена на тепло пойдет в рост, потому что оно будет пересчитано из-за цены на газ. И платежки, которые сейчас приходят от "Киевэнерго" с суммами 1,5-2 тысячи гривен, будут казаться не такими плохими. Естественно, что люди платить не будут. У нас тарифы продолжают расти, а никаких предпосылок для роста доходов нет. Вот это и называется коллапс — когда у людей просто физически нет денег. Люди либо просто не смогут физически платить, либо мы получим 80% домохозяйств, которые будут претендовать на субсидии", — считает Землянский.

Субсидии? Забудьте!

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко обратил внимание, что буквально сегодня Госстат Украины опубликовал данные по субсидиям за январь и февраль 2017 года, и эти цифры вызывают недоумение экспертов.

"Это фантастически любопытные документы, в котором нарисованы следующие цифры: средняя субсидия в феврале — 1 751 грн 20 коп, по моему, это весьма приличная сумма при средней зарплате в Украине немногим больше 5 тысяч гривен. Но при этом же, эта же госслужба статистики указала, что новых оформителей субсидий за январь-февраль — чуть больше одного миллиона семей. Из этого госслужба статистики сделала фантастический вывод, наверное, достойный господина Геббельса, о том, что на субсидии было потрачено в январе-феврале 1,6 миллиарда гривен. То есть, количество новооформивших субсидии они умножили на средний размер субсидии в феврале, и получили сумму, которую выплатили за два месяца. Как это у них получилось — не знаю. Это не просто манипуляция — это верх извращения", — недоумевает Гаврилечко.

Он напомнил, что общее количество оформивших субсидии в Украине составляет 7,7 миллиона семей.

"Сумма, которую государство должно было только в феврале потратить на субсидии, — больше 12 миллиардов гривен. Но этой статистики вы нигде не найдете, следовательно эти деньги не потрачены, следовательно, у государства образовался долг перед получателями. У меня есть обоснованное подозрение, что это делается не первый месяц. Если, как планируется в меморандуме с МВФ, правительство собирается сократить расходы по субсидированию до 47 миллиардов в год, то при 12 миллиардах в месяц, этой суммы хватить по сути всего на четыре месяца", — обратил внимание эксперт.

Исходя из этого, Гаврилечко делает вывод, что государство будет сокращать количество претендующих на субсидии.

"При расчете субсидий на следующий отопительный сезон, по словам министра соцполитики, правительство включит в методику расчета и объемы депозитов граждан. Могут быть еще и другие варианты. Каким образом количество получателей субсидий будет снижено: недавнее снижение правительством норм на потребление также работает на то, чтобы уменьшить объемы денег, которые выплачиваются", — сказал Гаврилечко.

Стрелочники назначены

По его словам, заложниками всей этой вакханалии с тарифами и субсидиями становятся местные бюджеты и местные власти.

"До Киева бежать далеко, а если что-то начинает идти не так, либо объемы неплатежей серьезно возрастают, то в первую очередь от этого страдает местная власть, которая имеет не так много рычагов воздействия на ситуацию, поскольку несмотря на все разговоры про децентрализацию, у нас имеется один единственный город в Украине — Киев, который имеет профицитный бюджет", — подчеркнул Гаврилечко.

По словам депутата Киевсовета, члена комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерия Гуманенко, исходя из последних заявлений президента Украины, бюджету Киева быть профицитным.

"На Совете регионального развития Петр Алексеевич сделал очень интересное заявление, благодаря которому можно не то, что подводить итоги реформы жилищно-коммунальной сферы, а, наверное, выносить приговор этой власти по поводу проведения этой реформы. Президент сказал, что поддерживает инициативу о передаче утверждения тарифов на коммунальные услуги органам местного самоуправления. Если участь, что цену на газ устанавливает Кабмин, и именно энергоноситель является главной составляющей в коммунальных тарифах, фактически они сейчас эту децентрализацию превратили в то, что перевели стрелки на органы местного самоуправления. И мы, как аварийные бригады, будем тушить пожары, общаясь непосредственно с конечными потребителями этих коммунальных услуг", — констатировал депутат Киевсовета.

Происходящее в Украине в сфере тарифной политики эксперты назвали абсурдом.

"Кратное повышение тарифов в течение двух лет не происходило нигде. Мы можем взять, хоть сейчас это крайне не популярно, сходые рынки: в России произошел рост тарифов на все виды коммунальных услуг в течение 10 лет с учетом роста платежеспособности. Да, там, в три раза выросли тарифы, но при этом точно так же выросли и доходы населения для покрытия этих тарифов. Мы пошли своим путем, революционным. И стоить напомнить, что была отменена господином Яценюком индексация зарплат и пенсий с учетом инфляции, по сути дела, не 3 200 должна была быть установлена минимальная зарплата, а ее должны были проиндексировать в два раза минимум, исходя из того уровня инфляции, начиная с 2014 года", — заключил Землянский.