С 1 апреля во Львове существенно подорожает квартплата

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Во Львове с 1 апреля повысят тариф на содержание жилых домов и придомовых территорий (квартплату), сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Тариф определен индивидуально для каждого многоквартирного дома. В среднем рост квартплаты составит от 30 до 50%, уточняет ZN.UA.

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"Коррекция тарифа произошла в связи с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн. Новый тариф вступит в действие с первого апреля", – объяснил и.о. начальника жилищного управления Львовского горсовета Сергей Сало.

Напомни, с 1 марта в Украине выросли тарифы на электроэнергию для населения.