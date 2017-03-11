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    Экономика

    С 1 апреля во Львове существенно подорожает квартплата

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (461)

    (обновлено: )25
    Как пояснил и.о. начальника жилищного управления Львовского горсовета Сергей Сало, "коррекция тарифа произошла в связи с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн".
    Электричество
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Во Львове с 1 апреля повысят тариф на содержание жилых домов и придомовых территорий (квартплату), сообщает пресс-служба мэрии Львова. 

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    Тариф определен индивидуально для каждого многоквартирного дома. В среднем рост квартплаты составит от 30 до 50%, уточняет ZN.UA.

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    "Коррекция тарифа произошла в связи с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн. Новый тариф вступит в действие с первого апреля", – объяснил и.о. начальника жилищного управления Львовского горсовета Сергей Сало.

    Напомни, с 1 марта в Украине выросли тарифы на электроэнергию для населения. 

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