Марунич: тариф на электроэнергию продолжит рост

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Тарифы на электроэнергию продолжают расти. Так, если с начала этого года тариф на электроэнергию теплоэлектростанций составлял 1 гривну 34 копейки за киловатт в час, то к концу февраля он достиг 1 гривны 83 копеек за киловатт в час.

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость электроэнергии тепловой генерации выросла в два раза и достигла рекордного значения.

С чем это связано, и какие последствия от такого подорожания могут быть, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как вы можете объяснить подорожание тарифа на электроэнергию, которая производится на теплоэлектростанциях?

— Там сейчас сложная формула, методика их расчета, этого тарифа. Но, чтобы не углубляться в подробности, выросла топливная составляющая, то есть подорожал уголь, и это приводит к тому, что неизбежно растет тариф. Потому что сейчас в себестоимости производимой продукции электрической энергии, угольная составляющая где-то 80%, в общем. И поэтому когда растет уголь, а он растет у нас по формуле «Роттердам+», за предыдущие девять месяцев, особенно, начиная с осени прошлого года, на мировых рынках резко повысилась стоимость угля, это привело к тому, что в тарифе нужно учитывать новую цену угля, и, в общем, так резко он вырос.

В правительстве нам рассказывают, что эта формула "Роттердам +" де-факто не действует.

— Получается, что действует. Я бы тут всех бы отправил к господину Вовку, он глава НКРЭКУ, который эту самую формулу утверждал. И, в принципе, он неоднократно говорил, что формула действует. Просто до сих пор за счет того, что, я уже говорил, что берется расчетный период для этого индекса, он девять месяцев. И просто только сейчас мы вошли в ту точку, прошли, когда уже в расчетный период попадает дорогой уголь или подорожавший. Это влияет на то, что индекс резко растет. Потому что по прошлому году средняя цена была 53 доллара. Сейчас уголь, актуальные цифры, где-то порядка 70 долларов, даже выше. Берется за последние девять месяцев. Это важно. А вот этот уголь был дорогой, именно начиная с осени прошлого года и всю зиму практически.

Сейчас, например, уголь дешевеет или нет?

— Это биржевые процессы. То есть цена на уголь, все эти индексы формируются на биржах. Поэтому утвердительно сказать, что будет дальше, сложно. Есть факт, то есть он дорожал резко, вот в последние недели, месяц, условно говоря, он несколько подешевел. Но, очевидно, что до показателей в 40 долларов/тонна, какие мы видели на протяжении 2016 года, маловероятно, что он снизится. Потому что есть объективные процессы на рынке угля мировом. Их много, там одним из драйверов выступает государство Китай, оно является крупнейшим как производителем, так и потребителем угля. И вот определенные решения, которые были приняты китайским правительством в прошлом году, повлияли на то, что цена угля на мировом рынке резко увеличилась, если коротко. Но вообще дорожают все энергоносители. Уголь является альтернативным, так или иначе, нефти видом топлива. Поэтому при недешевой нефти не может быть дешевого угля. То есть, условно говоря, когда нефть была 30 долларов за баррель, то уголь мог быть 40 долларов за тонну. А когда все меняется в другую сторону, то ожидать чего-то подобного, наверное, не стоит.

Блокада на Донбассе каким-то образом сказалась на увеличении стоимости электроэнергии на ТЕС?

— Пока нет. Методика расчета тарифа сложная достаточно, повторюсь, но ключевой фактор сыграет именно угольная составляющая. Пока никак не сказалась, потому что этот антрацит просто не едет на станции. Его вообще нет… Как будут задним числом рассчитывать тариф — это интересный вопрос. Но антрацита этого нет просто в природе. Но как только вынуждены будут покупать дорогой антрацит, то, конечно же, ничего хорошего… Понимаете, если в теории можно было бы этот "Роттердам" скорректировать, он действительно показал свою неэффективность на определенных этапах, его можно было скорректировать и попытаться снизить тариф на тепловую энергию. То при отсутствии угля с Донбасса скорректировать "Роттердам" не получится. Потому что купить уголь за цену ниже, чем "Роттердам", практически будет нереально здесь. Поэтому придется "Роттердам+" оставлять. А это приведет к тому, что тариф на электрическую энергию, как уже мы с вами сказали в самом начале, уже вырос, и по всей видимости, дальше будет расти.

Чего населению ждать?

— Наверное, все помнят заявление регулятора о том, что, правда, это было перед последним повышением, что у нас электричество стоит только 60% от его себестоимости для населения. Вот так, по-простому. Сейчас оно чуть дороже уже стоит, потому что подняли тариф, но все равно не 100%. Поэтому, если и дальше будет расти тарифы для отдельных видов генерации, к сожалению, для этого создаются все предпосылки, и не только для тепловой, то рано или поздно власть встанет перед вопросом — а где же брать деньги. И, скорее всего, повысят тариф для конечного потребителя. Не только для промышленности, но и для населения.

А в какой перспективе это может случиться?

— Планировали, что последнее будет еще в 2015 году. Но реформа, об этом уже неоднократно говорилось, не сработала. Потому что тарифы подняли, а перекрестное субсидирование осталось. То есть суть реформы не достигнута, если так можно по-простому сказать. Поэтому явно оно будет не последним. Вопрос в том, как быстро власть решится на следующее повышение. Потому что, как вы понимаете, люди, мягко скажем, уже злы, особенно в регионах. Им платить особо нечем за газ, электрическую энергию. Куда они пойдут бить стекла — в местную власть или в какую-нибудь центральную власть, или центральный какой-нибудь облэнерго, это большой вопрос.

Что касается АЭС и ГЭС — там электроэнергия получается дешевле, чем на ТЭС?

— В итоге пока дешевле, но они также подвержены негативным экономическим факторам, которые требуют от регулятора повышать им тариф. АЭС хотят в тариф себе вкладывать различного рода крупные инвестпроекты, плюс различного рода мероприятия по продлению работы блоков. Плюс последние новомодные идеи Недашковского о строительстве линии электропередач на Польшу, чтобы отправить туда с Хмельницкого блока второго электроэнергию. Это, по подсчетам специалистов "Укрэнерго" — шесть копеек в тариф. То есть все эти мероприятия за счет тарифов, к сожалению, у нас финансируются. Плюс, нет программы "Укргидроэнерго", и кредиты, которые нужно отдавать "Укргидроэнерго" валютные — там очень большие деньги. Поэтому, к сожалению, я не вижу пока особых предпосылок для того, чтобы тарифы в текущих экономических реалиях для видов генерации падали.

Как быть вообще с мощностью энергосистемы? Хватит ли нам энергоресурсов?

— Пока хватает. Видите, пока еще угля хватает. Но когда уголь закончится, а это объективно через 40 суток произойдет, хватит антрацита в среднем, чуть меньше, чуть больше, когда он закончится, то этой электрической энергии не будет уже произведено.

Раньше называли в качестве такого дедлайна 20 марта.

— Раньше было принято решение введения особого положения в энергетике, что привело к тому, что антрацита сжигать стали в два раза меньше, чем должны были бы обычно, а то и больше, чем в два раза меньше. Поэтому этот дедлайн оттянулся. Но оттягивать его бесконечно невозможно. Это физика — нет угля, нет электричества в розетке, и все. Нужно применять веерные отключения. Это будет не 20 марта, это будет, наверное, где-то в апреле, очевидно. Но все равно это произойдет, если уголь не привезут. Антрацита становится все меньше и меньше. Плюс, он неравномерно расположен по стране. Его самые большие запасы на Луганской ТЭС. Когда закончится, допустим, энергия на станциях центра страны, на той же Трипольской ТЭС, то перестанут ее производить по объективным причинам, то будет дефицит.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Вы верите, что первого марта было последнее повышение тарифа на электроэнергию и вообще по услугам ЖКХ"? РИА Новости Украина Евгений Котенко Борцы с тарифами в Киеве: жалеют "спящий народ" и ждут помощи от батальонов

Михаил, Черниговщина: Не верю. Пока монополии будут править бал в этой стране, до тех пор будут дожимать до верхней точки, до верхней грани платежеспособности населения.

Александр, Киев: До тех пор, пока люди будут терпеть, до тех пор будут поднимать цены. В Армении подняли цены на 25 копеек в позапрошлом году, и народ весь вышел на улицы. Здесь уже два года подряд поднимают, поднимают, и все сидят. На Майдан вышли из-за какого-то несчастного Януковича. Тут уже так задавили тарифами, что уже жизни нет.

Иван Петрович: Будут сдирать последние копейки. Будут повышать. Вот интересно, что нигде — ни по радио, ни по телевидению не говорят, что третий блок потребления для богатых исчез. То есть выровняли простых и богатых.

Ирина, Киев: Мое мнение, может быть, не такое, как у всех, но это мое мнение. Я думаю так: во всем мире народ драли, дерут и будут драть. Это, в принципе, везде. Но мне кажется, все зависит от того, если нам повезет, или кому-то народу, что к власти приходит человек хотя бы немного с совестью, который понимает, что надо этим баранам, извините, что-то давать, тогда ситуация изменится. А так они нас за людей всех не считают. Поэтому, это было, есть и будет.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.