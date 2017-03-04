Рост тарифов. Оставь надежду всяк за них платящий

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине с 1 марта тарифы на электроэнергию выросли в среднем на четверть по сравнению с действующими тарифами с 1 сентября 2016 года и составили: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны, свыше 100 — 1,68 гривны. Данное повышение тарифов, по утверждению НКРЭКУ, станет последним в 5-этапном росте цен, который стартовал в 2015 году.

Стоит ли ожидать очередного повышения цен на электроэнергию, и не случиться ли так. Что свет станет недоступной роскошью для украинцев обсудили эксперты на пресс-конференции "Тарифы на электроэнергию снова выросли. Потребитель заплатит за все", которая состоялась в РИА Новости Украина.

Основной удар пришелся на обычные семьи

"Суммарно с 2013 года при объеме потребления до 100 киловатт электроэнергия подорожала на 221%, от 100 до 600 киловатт подорожание составило 366%, и меньше всего подорожание составило для той категории, которая потребляет более 600 киловатт — всего 75%. Мы можем увидеть, что наибольшее подорожание пришлось именно на ту категорию, которая является среднестатистическим потребителем, на обычную семью — от 100 до 600 киловатт потребляет как раз основная масса населения", — сказал аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Вопрос, станет ли это подорожание последним, волнует очень многих в Украине, поскольку люди просто устали от постоянных подорожаний. Украинцы не успевают привыкать к тем платежкам, которые они получили в прошлом месяце, как в следующем их ожидают все новые и новые "сюрпризы".

"Что касается электроэнергии, по всей видимости, это все-таки не последнее повышение. Сколько бы наше правительство не пыталось говорить, что это не правда, но у нас цена на уголь привязана к "Роттердам+", соответственно, она измеряется в долларах США. Естественно, в зависимости от биржевых котировок, в зависимости от того, как меняется курс доллара по отношению к гривне, будет пересматриваться и цена на электроэнергию. Это же касается и газа, и горячей воды, и отопления", — пояснил Галайда.

Он напомнил, что буквально неделю назад премьер-министр Украины уверял всех, что тарифы в Украине больше расти не будут, поскольку являются на сегодняшний день экономически обоснованными.

"Но при этом мы можем обратить внимание, что 21 февраля было подписано постановление Кабинета министров под номером 90, из которого четко можно увидеть, что тариф на газ будет пересматриваться в дальнейшем два раза в год — 1 апреля и 1 октября. Поэтому мы буквально через месяц мы можем столкнуться с тем, что правительство может поменять цену на газ и, соответственно, это потянет за собой стоимость отопления и горячей воды", — сказал эксперт.

Что делать?

По мнению директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева необходимо изменить систему тарифообразования по схеме "затраты+" на схему, которая стимулировала бы компании, которые вырабатывают энергию, сокращать затраты.

"Но не так, чтобы предоставить возможность повысить тарифы на треть внедрением схемы "Роттердам+", или "Ричардс-Бэй+", а внедрив в том числе и санкции, в случае, если средства, которые платят за тарифы и предоставленные услуги не будут идти на сокращение затрат тех или иных компаний", — сказал Рябцев.

Кроме того, считает эксперт, необходимо как можно быстрее монетизировать субсидии, чтобы каждый, кто не может оплачивать тарифы в полном объеме, получив деньги, мог направить их на энергозамещение, использование местных источников энергии, утепление собственных помещений, установку счетчиков и так далее.

"Только тогда можно будет говорить, что Украина сокращает потребление благодаря повышению энергоэффективности, а не из-за уменьшения промышленного производства", — сказал Рябцев.

Также необходимо, отмечает эксперт, внести изменения в законодательство, которыми предусмотреть действительную независимость всех членов национального регулятора от всех ветвей власти.

"Реактивную политику власти необходимо сменить на превентивную — не бороться с последствиями кризисов, а прогнозировать и планировать", — поделился еще одним рецептом Рябцев.

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Есть еще одно обязательное условие изменения ситуации с неподъемными для населения тарифами.

"Необходимо отделить власть от бизнеса. Нужно, чтобы к власти не приходили бизнесмены, поскольку цель любого бизнеса — получение прибыли. А цель любой власти, если она действительно хочет быть одной из тех, которые сейчас существуют в Европейском союзе — это решение общественно-политических проблем. Без разделения бизнеса и власти ничего хорошего у нас не будет", - сказал Рябцев.

Не можете платить — лучина и дрова

Однако Марунич считает, что рост тарифов обусловлен тем, тем, что Украина выбрала либеральную модель экономики, и любые косметические меры не смогут в корне изменить ситуацию.

"Корень всего происходящего находится в тех документах, которые имплементировала украинская власть, и к которым все общество якобы стремилось, начиная с 2013 года и до 2013-го года. Это тот процесс, который называется евроинтеграцией. Если внимательно изучить Соглашение об ассоциации, этот достаточно объемный документ, из которого потом перекочевали в различного рода нормативные документы (в коалиционные соглашения, программы Кабинета министров) нормы, то там прямо написано, что тарифы на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги должны быть рыночными", — сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, в рыночной экономике не может быть не рыночных тарифов, и с точки зрения либеральной модели любое субсидирование — это зло.

"И этот постулат, эта максима была взята из Соглашения об ассоциации, на что украинское правительство подписалось само, опираясь на некую "волю народа" (народ же хотел, очевидно, этого), и начало эту программу реализовывать. Более того, назвали это реформами, и эту часть реформ уже, по сути, реализовали опережающими темпами", — пояснил Марунич.

При этом эксперт уверен, что от такой модели отказаться невозможно, даже если поменять властную команду.

"Для того, чтобы изменить ситуацию нужно кардинально изменить внешний политический курс страны. В рамках текущей модели другого не быть в принципе, поэтому никто тарифы снижать не будет. Более того, их будут повышать в рамках взятых на себя обязательств, и по-другому нельзя. Рыночная экономика, если взять ее в классическом виде, именно так и должна работать, и это правда: не можете вы заплатить за природный газ, не можете заплатить за электрическую энергию, пожалуйста, вот Бог, а вот порог — есть сельская местность, есть дрова", — подытожил Марунич.