На практике повышение минимальной зарплаты до 3200 грн нереализуемо - эксперт

Скриншот с Youtube

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По данным Евростата, понятие минимальной зарплаты есть в 22 из 28 стран Евросоюза. Самая низкая в Болгарии — 235 евро или почти 6800 гривен. Самая высокая в Люксембурге — почти две тысячи евро. Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция вообще не используют понятие минимальной зарплаты.

В Украине минимальная зарплата с 2017 года на уровне 3200 гривен. Это почти 111 евро.

Подробнее тему минимальной зарплаты в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке орнингинала)

Не в усіх країнах ЄС є таке поняття, як мінімальна зарплата. Чим це зумовлено?

— Це є інститут суспільних відносин, він виникає в тих країнах, де потужні профспілки. Вони здатні захистити і забезпечити оцей рівень мінімальний колективними угодами з роботодавцем. Там це не обов'язково робити. Це Австрія, Данія, Фінляндія, Швеція — країни, де потужні соціал-демократичні настрої в суспільстві є, а профспілки не паперові, радянські, як в Україні, а справжні.

Той самий показник мінімалки є базовим для деяких інших прорахунків. А в Європі не так?

— Це поняття потрібне. Це мінімальний рівень, який повинен заплатити роботодавець за роботу, менше якого не можна платити. Тобто це є обов'язкова умова, яка захищає інтереси найманого працівника, тому що в ринковій економіці його інтереси захистити нема кому. Якби такого рівня мінімальної зарплати не було, то роботодавці не прагнули б її підвищувати відповідно до зростання цін та інших речей.

Як розраховується мінімальна зарплата за кордоном?

— Справа в тому, що розрахунки здійснюються відповідно до споживчого кошика. І є така закономірність ще, що є певні співвідношення між мінімальною і середньою в країні зарплатою. Оці орієнтири дають можливість суспільству та економістам бачити, чи вона правильно встановлена. Якщо вона буде завищена, відповідно це буде призводити до зрівнялівки. Деякі працюють, отримують ринкову зарплату, вони будуть не набагато більше отримувати, ніж ті, хто отримують мінімальну у примусовому порядку.

Яким має бути цей паритет між мінімальною та середньою зарплатою?

— Паритет такий, що якщо ми беремо середній рівень економічного розвитку, то це приблизно 50% середньої зарплати має бути мінімальна. В ЄС зараз від 40% до 60%.

А в Україні?

— В Україні приблизно так само тепер стало. Було набагато менше.

Наскільки схожі споживчі кошики в Україні та країнах ЄС?

— Якщо застосовувати показники паритету купівельної спроможності, які ми маємо останнім часом, вже десять років мабуть, то українська мінімальна зарплата буде не 120 доларів, як у нас вона зараз є номінально, а буде близько 250 доларів. Ми можемо купити вдвічі більше, тому що у нас середній рівень нижчий, ніж по ЄС.

Чи був у європейських країн досвід такого різкого підвищення мінімальних зарплат в два рази, як це зробили в українському уряді?

— Не було. За десять років вдвічі зросла зарплата лише в Болгарії, але це за десять років. Наприклад, Бельгія, це 17% за десять років. Це приблизно 2-3% на рік — от такі темпи.

А якщо говорити про те, на що витрачають свої можливі мінімальні зарплати в країнах ЄС та Україні?

— У нас дійсно мінімальна зарплата і прожитковий мінімум пораховані невірно, тому що якщо ми беремо вартість лише комунальних послуг, це більше половини, а так не повинно бути. Тому вартість і мінімальна зарплата є заниженими. Замість того щоб її підвищувати до рівня прожиткового мінімуму, уряд вдався до політики субсидування, яка, на жаль, не відповідає сучасним реаліям і є архаїзмом, певним пережитком минулого.

Чи є альтернативні розрахунки, скільки на сьогодні в Україні складає прожитковий мінімум?

— Альтернативні розрахунки, звичайно, є, оскільки існують політичні сили, які прагнуть прийти до влади або реваншу. Звичайно, вони здійснюють такі розрахунки. Я точно вам зараз не скажу, але думаю, що не помилюсь, якщо скажу що такі розрахунки — 5-6 тисяч гривень на місяць. Але справа в тому, що мінімальна зарплата прив'язана до посадових окладів в бюджетному процесі, і дуже часто через це вона не підвищується, тому що просто у держави нема коштів на фінансування оплати праці в бюджетній сфері, якщо буде підвищуватися мінімальна зарплата.

Чи можливо, що за такою ж схемою спробують знову подвоїти мінімальну зарплату до кінця 2017-го чи на початок 2018 року?

— Тут виникає певне протиріччя, тому що мінімальна зарплата підвищена, але її функція обмежена, тому що встановлені обмеження на підвищення в бюджетній сфері. Тобто просто були перекреслені ці норми законодавства, які діють для того, щоб мінімальна зарплата у всіх підвищувалася. Там тільки менш низькооплачуваній частині працівників буде підвищуватися, іншим не пропорційно, не вдвічі. Таким чином, можна так сказати, що навіть 3200 гривень реалізувати на практиці неможливо, тому що встановлюються обмеження. Можна прийняти і шість тисяч, але це знову вдарить переважно по малому бізнесу, по підприємцям, тому що вони платять ЄСВ, виходячи з мінімальної зарплати.

Зрозуміло вже, які в Україні наслідки від підвищення мінімальної зарплати?

— Оскільки база для нарахування збільшилася, то де саме? Наприклад, у бюджетній сфері зросла трошки база, зросли внески. Але це такий елемент самообману тут існує, тому що в бюджетній сфері кошти виплачує держава, тобто держава сама собі виплатила ці внески, а потім прозвітувала про те, що вони зросли.

Чи не станеться виведення працівників за штат і збереження старої зарплати, але в конвертах?

— Це буде, звичайно, відбуватися. Бізнес-моделі так швидко не перелаштовуються, вони будуть працювати по тій моделі, яка вже була для них звичною, і поступово змінювати її. Тобто будуть, звичайно, платити менше, застосовуючи різні схеми.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире Голоса Столицы заявил, что в Пенсионном фонде может возникнуть "дыра", если от правительства начнут требовать повышения пенсий вслед за увеличением минимальной заработной платы.

Напомним, эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун заявила, что в бюджете есть ресурсы, чтобы обеспечить все социальные стандарты.