Тарифная весна: собачья будка - дом для украинца

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Третьего марта президент Украины Петр Порошенко во время посещения Харьковского тракторного завода сделал заявление, в котором обвинил людей в том, что они… "будки не построили, а уже пытаются дестабилизировать ситуацию в стране".

"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути", - заявил Порошенко.

Сложно сказать, что в действительности имел в виду президент, говоря о будке, и с кем ему по пути, но… Судя по действиям правительства и государственных "регуляторных органов", в недалеком будущем именно собачья будка станет основным домом для большинства украинцев, так как денег на оплату услуг ЖКХ при проживании в более комфортабельных и больших по площади помещениях у подавляющего числа наших граждан просто не будет.

А теперь по пунктам о грядущих ухудшениях.

Правительство Гройсмана вместе с НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" продолжают увеличивать цены на газ и устанавливать ничем не обоснованные тарифы.

21 февраля Кабинет Министров утвердил Порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Согласно этому Порядку правительство может корректировать цены каждые полгода, если стоимость импортируемого газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

Кабмин ввел в обиход два новых понятия — "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта). Согласно утвержденному порядку обязанность рассчитывать предельные розничные цены на газ для населения и ТКЭ возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности. При расчете предельной розничной цены на газ для населения и ТКЭ Министерство будет учитывать: среднемесячный показатели цен на газ на немецком хабе NCG с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (или май — июнь, или ноябрь — декабрь), а также тарифы на поставку и распределение газа внутри Украины, НДС и торговую наценку поставщика.

Поскольку текущие цены на природный газ для населения и ТКЭ действуют с мая 2016-го, то при расчете новых цен Минэнерго будет учитывать котировки на немецком газовом хабе за весь этот период — с мая 2016-го по март 2017-го. Порядок также предусматривает, что если будет корректироваться цена на газ для населения, одновременно "Нафтогаз" будет пересматривать и закупочную цену на газ в своей дочерней компании "Укргаздобыча".

Принятым постановлением КМУ в очередной раз наделил сам себя полномочиями по установлению цены на газ, несмотря на то, что:

— это право сейчас обжалуется в Окружном административном суде Киева;

— КМУ не предоставил за 8 месяцев рассмотрения дела ни расчета в обоснование установленной им цене на газ, то есть таких расчетов — нет;

— обратился в суд с просьбой назначить экспертизу цены на газ, которую сам же и установил!

— суд такую экспертизу назначил, но она еще не проведена!

Напомню, что 27 апреля 2016 года Кабмин установил "единую цену на газ для населения". Тогда Гройсман назвал такую цену "справедливой и экономически обоснованной"!

Электроэнергия дорожает, несмотря на колоссальный профицит ее производства

С 1 марта в Украине снова повысился тариф на электроэнергию. Это пятое и последнее подорожание определено постановлением НКРЕКП №220 от 26 февраля 2015 года:

— если объем потребляемой в месяц электроэнергии не превысит 100 кВт/ч, то ее тариф составит 90 копеек за киловатт (до 1 марта 71,4 коп.);

— от 101 кВт/ч — 1,68 грн (до 1 марта от 101 до 600 кВт/ч включительно — 1,29 грн, от 601 кВт/ч и более — 1,638 грн).

Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составил 90 копеек за киловатт.

Данное повышение цен вообще ничем не обосновывается. Мало того, блоки АЭС в экстренном порядке вынуждены заглушать работу реакторов, так как производимую ими электроэнергию в Украине некому потреблять (!), а возможности для экспорта ограничены пропускной способностью сетей "бурштынового острова".

И снова рост тарифов на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в течение 2017 года возрастут примерно на 40%. Причем, как для коммунальных, так и для промышленных потребителей. Такое решение приняла НКРЭКУ в январе 2017 года. Минимально — на 90 копеек за кубометр — вода подорожает для тех предприятий, чьи тарифы пересматривали в прошлом году. А для тех компаний, тарифы которых давно не меняли, цена кубометра увеличится более чем на три гривны.

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Снижение социальных норм потребления услуг ЖКХ

Кабинет Министров Украины принял решение о снижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с "учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами". В частности, Постановление № 51 от 6 февраля предусматривает уменьшение норм потребления:

— тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

— электрической энергии для индивидуального отопления с 65 кВт • ч до 51 кВт • ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

— природного газа для индивидуального отопления с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Со следующего отопительного сезона это приведет к стремительному росту той части коммунальных платежей, которые не будут покрываться за счет субсидий!

Это уже второе в течение года снижение социальных нормативов потребления услуг ЖКХ. Первое было 27 апреля 2016-го. Напомню, что именно в этот день, постановлением №315 правительство Гроцсмана утвердило "единую рыночную розничную цену на газ" для бытовых потребителей. А также, в целях сокращения государственных расходов на субсидии, снизило социальные нормы потребления услуг ЖКХ.

Постановление № 317 от 27 апреля 2016 года предусматривало такое снижение норм потребления для предоставления субсидий:

— нормы потребления газа уменьшались с 7 куб. м. до 5,5 куб. м на отопление 1 кв. м жилой площади (индивидуальной системы отопления) в месяц;

— при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 6 куб. м. до 4,4 куб. метра на одного человека в месяц;

— при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 9 куб.м. до 7,1 куб. метра на одного человека в месяц;

— при наличии газовой плиты и газового водонагревателя с 18 куб.м. до 14 куб. метров на одного человека в месяц.

К этому социальные нормы потребления были уже уменьшены Правительством Яценюка в октябре 2014 года.

Подведем итоги…

Первое. Общее сокращение норм потребления за 2,5 года составляет более 50%.

Второе. Общая стоимость жилищно-коммунальных услуг за это период выросла на 400% (в среднем) и продолжит свой рост.

Третье. Количество оформителей субсидий увеличилось с 7% до почти 60% от общей численности домохозяйств в Украине: с около 1 млн в 2015 году до почти 8 млн на начало 2017 года, то есть в 8 раз Всего в Украине около 15 млн домохозяйств).

Четвертое. Уровень оплат за услуги ЖКХ снизился до 62,6%.

Пятое. Задолженность населения за услуги ЖКХ за последний год выросла более чем на 100%. В январе 2016 она составляла 10,8 млрд грн, а по состоянию на январь 2017 — уже 25,4 млрд грн!

Снижение социальных норм потребления приведет к:

— увеличению счетов за ЖКХ для населения;

— дальнейшему снижению уровня оплаты услуг из-за увеличения их стоимости;

— увеличению количества обращений за субсидиями (количество оформителей субсидий может достигнуть 80% + от общего количества домохозяйств);

— увеличению расходов на субсидии из бюджета из-за роста количества оформителей субсидий и объемов платежей;

— накоплению долгов и возможному приостановлению оказания услуг за неспособности компаний-поставщиков закупать газ у "Нафтогаза";

— увеличению влияния правительства на владельцев компаний-поставщиков, поскольку именно бюджет становится главным плательщиком за услуги ЖКХ;

— перераспределению имущества энергогенерирующих компаний в пользу членов правительства, их семей или аффелированных к ним структур.

Ну что, ждем нового отопительного сезона:)