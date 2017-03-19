Пьянство в ВСУ: и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 16 марта, Верховная Рада ввела штрафы за совершенные военнослужащими административные нарушения как альтернативу гауптвахте. Принятым законом вводится возможность штрафовать военнослужащих-нарушителей вместо их ареста — отправки на гауптвахту.

Употребление алкоголя или наркотиков на территории воинской части или военных объектов, появление лиц в нетрезвом виде на территории воинской части или выполнение ими своих обязанностей в нетрезвом виде карается штрафом от 70 до 145 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 190 до 2 465 гривен) или арестом на гауптвахте на срок до пяти суток. Командиров за такие нарушения будут штрафовать от 145 до 215 минимумов (от 2 465 до 3 655 гривен) или арестом на гауптвахте на срок от пяти до семи суток.

Такие действия в особый период влекут за собой штраф от 215 до 285 минимумов (3 655 до 4 845 гривен) или арест на гауптвахту на срок от 7 до 10 суток. Сейчас Кодексом об административных правонарушениях наказание за употребление алкоголя или наркотиков в особый период не предусмотрено.

Пьянству бой?

Пьянство в украинской армии — проблема серьезная. По данным Минобороны, в 2015 году в ВСУ в результате употребления алкогольных напитков имели место гибель и травмирование 126 военнослужащих, из которых 66 — в районе проведения АТО.

В 2016 году Минобороны насчитало только 10 таких погибших при общей сложности небоевых потерь — 256 военных. Хотя не секрет, что злоупотребление алкоголем является основной причиной большинства небоевых потерь.

С пьянством еще год назад ВСУ начало бороться штрафами. И получалось сэкономить немало бюджетных средств. Особенно не везло "аватарам" (пьяницам, попавшим на службу). До поднятия зарплат, в январе 2016 года, с "аватара" снимали премию, это примерно 1 300 грн. Отвозили в больничку, устанавливали степень опьянения и подавали рапорт на снятие процентов и штраф по суду. Итого за один залет "аватар" терял примерно 3 000 грн. Три в месяц — плакала зарплата. Но и суммы штрафов зависели от командира. Сейчас же эти суммы зафиксировали.

"По сути, ВР только узаконила штрафы, которые уже давно применялись в армии. В армии штрафные санкции применяли уже давно. Но Верховная Рада сделала их ниже. Командиры за пьянку лишали бойцов даже стопроцентной надбавки. То есть, он из семи тысяч получал свои две с половиной оклада, остальное надбавки. Так что этим командиров поставили в рамки определенных сумм, больше которых он не может лишить солдата денежного содержания за пьянство. Но на саму проблему употребления алкоголя это никак не повлияет. Наоборот, я считаю, что это может вызвать большую коррупцию. Будет как с ГАИ, за часть налички от штрафа будут закрывать глаза. Солдаты будут откупаться от командиров. Коррупция в ВСУ будет узаконена", — отмечает военный эксперт.

Читайте также: При экономическом кризисе не до контрактной армии — Жданов

В том, что в армии мало кто не пьет, признаются и служившие.

"В окопах все "едят" спирт. Так как спирт достать нетяжело — или разведчики подтянут, или контрасы, чтобы не шмалили лишний раз, когда будут ехать. Да не везде "по черному", но бухают. Да, есть несправедливые наказания, есть сволочи командиры, но есть и нормальные", — рассказывает Сергей Марченко.

Еще один из бойцов утверждает, что командиры всегда найдут повод оштрафовать бойца.

"Кто был на войне, знает, что некоторые командиры постоянно ищут повод наказать деньгами. Штрафы и были раньше, сначала от командира, потом, делая вид законности, через "суд" заочный. Частые вопросы проверяющих (когда вылазишь из ДОТа): "Почему не в форме? Почему небритый? Почему оружие не в пирамиде?! Почему заряжено?! Ну и на "губу" — рассказывает бывший контрактник.

"Губа" поможет

А вот гауптвахта ("губа") — дело хорошее, и очень многим прочищает мозги, считают бывшие бойцы.

"Гауптвахту нельзя ничем подменять. Это очень отрезвляющий инструмент, я, правда, чуть на 10 суток не загремел за спущенный ремень и расстегнутый воротник гимнастерки, стоял возле ворот и дышал воздухом свободы после увольнительной, не хотел идти в казарму, а тут на бобике командир дивизии. Ну и… Правда командир взвода сказал: "Забудь". Ну, я и забыл. Да, у нас можно было загудеть за плохо почищенные сапоги, несвежий воротничок, плохо постиранную или не так наглаженную форму. Вот это реально была дурость, а вот за невыполнение приказа, пьянку — тут без вопросов", — подчеркивает Владимир Рентук.

Как считает военный эксперт Олег Жданов, очень удобно будет применять именно штрафы к бойцам, так как гауптвахты есть только в стационарных гарнизонах. Ближе к зоне АТО их нет, и там пользуются старым, афганским методом.

"Проштрафившихся в зоне АТО сажают в специально вырытую яму, даже есть такое выражение "посадить на яму". Это еще практиковалось в Афганистане. Или же применяют другие варианты, где-то есть "клетки". Но проблема в том, что мы пытаемся в старой структуре ВСУ внедрить какие-то новшества. А при этом никто не учитывает, что основная масса солдат — контрактники, которым не по 18 лет. Служат взрослые люди, с которыми непросто справиться молодым, 22-летним лейтенантам, которых взрослые дядьки в расчет не берут. Для этого стоило бы создать военную службу правопорядка, но Аваков не хотел делиться статусом правоохранительного органа с Минобороны. И сегодня командир единолично проводит расследование. У нас нет такого понятия, как Солдатский комитет, куда мог бы обратиться любой служащий с жалобой. А при этом в любой армии мира есть военная полиция, которая имеет статус правоохранительного органа, которая подчиняется только министру оборону, и на период расследования могут отстранить командира от службы, военнослужащего взять под стражу. У них полные функции полиции, только военной. И повлиять на их расследование командир не может", — подчеркивает Олег Жданов.

За границей уже дано все придумано, работает и дает результаты, нам только надо перенять иностранный опыт. В том числе и по расследованию правонарушений в рядах ВСУ. Украина в этих вопросах отстает, но уже делает первые шаги к переменам, так как штрафы в армии применяют во всех странах.