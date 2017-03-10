Захарова раскритиковала поставки боеприпасов ВСУ: Канада подыгрывает Киеву

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена решением Оттавы продлить пребывание военной миссии в Украине. По ее словам, у российской стороны есть сведения о поставках Канадой для ВС Украины боеприпасов, которые могут попасть затем в зону конфликта в Донбассе.

"Мы с серьезной озабоченностью восприняли решение Канады о продлении на двухлетний период военной миссии на Украине. В ее рамках канадские инструкторы занимаются на украинских полигонах, можно так сказать, натаскиванием украинских военнослужащих для последующей отправки в Донбасс", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что в Москве "решение и подобные действия" Оттавы считают "крайне опасными".

"Они мешают политическому урегулированию непрекращающегося по вине киевских властей противостояния. Более того, по имеющимся у нас данным, инструкторами дело не ограничивается: канадцы начали поставки для Вооруженных сил Украины боеприпасов, которые без сомнения попадут в зону конфликта. Вместо того, чтобы оказывать давление на Киев с целью заставить его полностью выполнить обязательства по минским соглашениям, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения ситуации в Донбассе, а также потворствует продолжению кровопролития. В Канаде должны понимать, что последствия такой политики и таких действий будут на их совести", — сказала Захарова.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.