Позиции ВСУ 97 раз подвергались обстрелам ополченцев, 1 военный погиб

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что зафиксировали 97 обстрелов своих позиций в зоне антитеррористической операции в Донбассе за прошедшие сутки: один военный погиб, восемь пострадали.

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"Всего зафиксировано 97 обстрелов… За сутки погиб один украинский защитник, четверо ранены и еще четверо травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

По данным украинских военных, обстрелы со стороны ополченцев продолжаются на всех направлениях: мариупольском, донецком и луганском.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.