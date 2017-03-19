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    Общество

    Специалисты из США провели инструктаж военным ВСУ по радиолокационным станциям

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    По информации Минобороны, на полигоне возле пгт Дивички в Киевской области, состоялась украинско-американская конференция по вопросам применения в Вооруженных силах Украины радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства.
    Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США
    wikipedia

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Американские специалисты предоставили рекомендации украинским военным по боевому применению радиолокационных станций, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

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    "На артиллерийском полигоне возле пгт Дивички в Киевской области, состоялась украинско-американская конференция по вопросам применения в Вооруженных силах Украины радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства. Американские специалисты предоставили рекомендации по боевому применению радиолокационных станций, обменялись опытом с украинскими офицерами", — сообщила пресс-служба.

    В сообщении говорится, что представители США также обсудили с украинскими военными дальнейшие шаги сотрудничества в военной сфере.

    Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина получила от США партию контрбатарейных радаров, которые будут применены в Донбассе. Порошенко отметил, что, используя эти станции, Киев собирает доказательства об обстреле своих позиций со стороны ополченцев и сохраняет сотни жизней людей.

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