Специалисты из США провели инструктаж военным ВСУ по радиолокационным станциям

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Американские специалисты предоставили рекомендации украинским военным по боевому применению радиолокационных станций, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

"На артиллерийском полигоне возле пгт Дивички в Киевской области, состоялась украинско-американская конференция по вопросам применения в Вооруженных силах Украины радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства. Американские специалисты предоставили рекомендации по боевому применению радиолокационных станций, обменялись опытом с украинскими офицерами", — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что представители США также обсудили с украинскими военными дальнейшие шаги сотрудничества в военной сфере.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина получила от США партию контрбатарейных радаров, которые будут применены в Донбассе. Порошенко отметил, что, используя эти станции, Киев собирает доказательства об обстреле своих позиций со стороны ополченцев и сохраняет сотни жизней людей.