В ЛНР заявили об аресте на 2 месяца задержанных бойцов спецназа ВСУ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Жовтневый суд города Луганска назначил 2 месяца ареста задержанным в самопровозглашенной Луганской народной республике украинским военнослужащим, которые, по данным министерства госбезопасности, "готовили теракт против российских военнослужащих в Белгородской области и причастны к уже совершенным в РФ терактам".

"Лица, которые были задержаны, вчера арестованы Жовтневым судом города Луганска", — сообщил на пресс-конференции в Луганске министр внутренних дел непризнанной ЛНР Игорь Корнет.

В минувшую пятницу в МВД ЛНР сообщили, что полиция задержала подозреваемых в убийстве начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко, который погиб 4 февраля в результате взрыва автомобиля. Глава МВД ЛНР заявил, что все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения ВСУ, "заброшенными в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов по задачам Службы безопасности Украины".

Напомним, утром 4 февраля на одной из улиц в центре Луганска прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Он погиб на месте.