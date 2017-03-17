Штаб АТО уточнил потери ВСУ за минувшие сутки: есть погибшие и раненые

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили в пятницу, что ополченцы за прошедшие сутки 77 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, в результате чего погибли двое военных.

Как отмечается в сообщении пресс-центра Штаба антитеррористической операции в Facebook, ополченцы за минувшие сутки "77 раз обстреляли позиции украинских защитников". По данным пресс-центра, обстрелы велись на всех направлениях: мариупольском, донецком и луганском.

Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

Поданным пресс-центра АТО, огонь велся из минометов, танков, гранатометов, стрелкового оружия, пулеметов, зенитных установок и БМП.

"Погибли двое и ранены восемь украинских защитников", — говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.