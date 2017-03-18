Карасев: Украина в системном кризисе, политики отстранились

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Кризис в Украине вошел в новую фазу, он приобретает системный характер. Политические решения не принимаются теми, кто их обязан принимать, инициатива перешла к улице, а улица далеко не всегда права. Есть три варианта выхода из сложившейся ситуации: дальнейшая хаотизация, диктатура или досрочные выборы. Об этом сказал политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Киеве.

"Говоря о кризисе, я сознательно не употребляю слово "политический", потому что кризис приобретает уже всеобщий характер. Он не только политический, парламентский, правительственный… это системный общественный кризис", — сказал Карасев.

По его словам, украинская политика становится ныне "стихийной и спонтанной".

За примерами далеко ходить не надо: сначала власть достаточно резко осуждала действия радикалов, блокирующих железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, была предпринята не вполне удачная попытка разгона блокировщиков (после чего силовики пришли на заседание Верховной Рады).

А затем блокаду ужесточили уже решением СНБО, и теперь блокирование Донбасса осуществляется на государственном уровне. Похоже на то, что это был вынужденный шаг – власть не смогла прекратить акцию радикалов и тогда решила ее возглавить.

"Спонтанные решения… Почему? Потому что политика ушла на улицу. Более того, улица начинает уже заходить в политику. Но когда без процедуры заходят полицейские на трибуну (парламента – Ред.), в этом есть что-то не институциональное – нарушение процедуры, институций, вообще порядка какого-то в обществе", — сказал политолог.

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В то же время, отметил Карасев, сам украинский парламент стал просто "местом сбора политиков", он перестал быть институтом, генерирующим важные законы.

"Да, какие-то законы парламент принимает, но они второстепенные. Это так, для отмазки. Это алиби – что парламент как бы работает. Но на самом деле, по большому счету, мы все понимаем, что парламент стоит, он не движется. Он не крутит педали. А парламент – это такая институция, которая должна крутить педали, как только ты перестаешь крутить педали, можно упасть. Велосипедист падает, если он не крутит педали. Вопрос в том, когда это упадет? Или будут всякими протезами этого "велосипедиста" (Раду – Ред.) укреплять, удерживать как-то вот в таком стоячем положении?", — задал вопрос эксперт.

Карасев также отметил, что в стране отсутствует нормальный политический процесс.

"Нас учили в политологии… На входе – разные группы интересов, предложений, инициатив, активизм. На выходе – должны быть политические решения. А между "входом" и "выходом" — институты, которые перерабатывают эту активность в решения. У нас много активности, инициатив, правильных, неправильных – их много. А решений мало", — констатировал политолог, добавив, что ото свидетельствует об одном: не работает политическая надстройка.

"Политический класс, элита, институты не выполняют свою функцию. Сколько мы будем ждать? Можно сколько угодно говорить о том, что "выборов не будет", что "это не в интересах страны"… Так что – обвал? Ждать обвала этой политической надстройки?", — сказал Карасев.

По его мнению, предпочтительнее другой вариант: надо "мягко, через управленческие и политические решения, купировать этот кризис, выходить из кризиса, чтобы в стране работали политические институты и принимались политические решения?".

"Все время принимать решения под давлением улицы – это значит сдаться улице. Активность людей – это хорошо, но улица не всегда права, с точки зрения долговременных политических интересов", — подчеркнул политолог, добавив, что "активисты не на то учились, они учились активизму, а не принятию стратегических решений, и мандата у них нет соответствующего, каковой есть у президента, у правительства, у депутатов и так далее…".

"Если все время решения принимаются под напором, давлением улицы, то зачем тогда политическая надстройка, зачем парламент, политические институты, зачем власть тогда, вопрос можно так ставить", — сказал Карасев.

По словам эксперта, сейчас есть три варианта развития событий в Украине: хаотизация, диктатура и досрочные выборы. Карасев отметил, что диктатура пока невозможна ("у нас нет диктатора, украинского Пиначета"), и это хорошо, но плохо то, что отсрочка досрочных выборов означает усиление хаотизации.

"Страна вступает в период постполитики… Это когда политики не выполняют свои функции, не принимают политические решения. Инициатива идет снизу, насилие идет снизу, активность идет снизу. Активист – это, очевидно, самая популярная сегодня профессия. А где политики? Там, где есть активисты, значит, там нет политиков… Когда политики не исполняют свою роль, тогда люди вынуждены заниматься политикой так, как они ее понимают", — резюмировал Карасев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

Этому шагу удивились западные партнеры Киева. Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС.

Госдепартамент США призывал к мирному разрешению транспортной блокады Донбасса и предупредил о ее негативных последствиях для минских соглашений.

В непризнанной ДНР тоже сочли, что блокада противоречит "Минску-2". В то же время, по словам главы республики Александра Захарченко, блокада – это внутреннее дело Украины, так как ДНР более не планирует вести торговлю с Киевом.