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    Политика

    Глава администрации Порошенко не верит в развал парламентской коалиции

    (обновлено: )37
    Игорь Райнин считает, что в коалиции есть дискуссия, "но это не тот конфликт, который мог бы привести к ее распаду". При этом он добавил, что "Блок Петра Порошенко" "не боится никаких выборов".
    Игорь Райнин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Администрации президента Игорь Райнин признал наличие проблем в коалиции в Верховной Раде, однако не считает, что это может привести к ее распаду.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Коалиция по-новому. Будет ли ротация руководства Верховной Рады?

    Действующее парламентское большинство сформировано на базе двух крупнейших фракций в Раде: "Блока Петра Порошенко" и фракции партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка. Де-юре коалиция существует, однако де-факто у большинства нет необходимых 226 голосов для принятия важных решений. На этом фоне депутатам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента Андрей Парубий периодически вынужден закрывать заседания досрочно.

    "В коалиции есть дискуссия, но это не тот конфликт, который мог бы привести к ее распаду. Давайте не путать конфликт и дискуссию", — сказал Райнин в интервью интернет-изданию LIGA.net.

    Он добавил, что пропрезидентская партия "Блок Петра Порошенко" "не боится никаких выборов": ни парламентских, ни местных и "выиграла бы их сегодня".

    "Избирательная кампания — это напряжение для любой страны. Для Украины это сегодня небезопасно", — отметил Райнин.

    Парламент Украины текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. 

    Ранее глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что "радикалы" готовы участвовать в новой коалиции. 

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