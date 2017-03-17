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    "Национализировав" предприятия, ЛДНР вышли из минских соглашений - Карасев

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (138)

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    Политолог Вадим Карасев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если бы правительство изначально поддержало блокаду, то из минских соглашений вышла бы Украина.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. С 15 марта все грузовые перевозки через линию разграничения в Донбассе перекрыты. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны в ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

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    "Национализация" или деолигархизация?

    Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

    О последствиях этого решения высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    "Кто вводит блокаду, тот как бы выходит из минских соглашений. Так вот когда начиналась блокада и когда активисты и их сторонники в ВРУ требовали принять закон об оккупированных территориях, то это был выход из минских соглашений фактически, и юридически затем последовал бы. Но не надо забывать, под минские соглашения подверстаны санкции против РФ и поддержка западных стран Украины в конфликте на Востоке. Поэтому, если Украина выходит из минских соглашений, Запад может приступить к отмене санкций, тем более там сторонников отмены санкций против России достаточно много, и мы можем потерять дипломатическую, военно-техническую и другую поддержку. Но когда сейчас, после того как уже предприятия отжаты и будут национализированы, то ДНР/ЛНР выходят из минских соглашений, а не мы", — отметил эксперт.

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