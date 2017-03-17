"Национализировав" предприятия, ЛДНР вышли из минских соглашений - Карасев

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. С 15 марта все грузовые перевозки через линию разграничения в Донбассе перекрыты. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны в ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

О последствиях этого решения высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Кто вводит блокаду, тот как бы выходит из минских соглашений. Так вот когда начиналась блокада и когда активисты и их сторонники в ВРУ требовали принять закон об оккупированных территориях, то это был выход из минских соглашений фактически, и юридически затем последовал бы. Но не надо забывать, под минские соглашения подверстаны санкции против РФ и поддержка западных стран Украины в конфликте на Востоке. Поэтому, если Украина выходит из минских соглашений, Запад может приступить к отмене санкций, тем более там сторонников отмены санкций против России достаточно много, и мы можем потерять дипломатическую, военно-техническую и другую поддержку. Но когда сейчас, после того как уже предприятия отжаты и будут национализированы, то ДНР/ЛНР выходят из минских соглашений, а не мы", — отметил эксперт.

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