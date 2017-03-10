Еврокомиссия осудила "национализацию" украинских предприятий в Донбассе

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Введение российского рубля и "национализация" украинских предприятий на неподконтрольных территориях Донбасса — противоправные, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.

По ее словам, такие действия глав самопровозглашенных ДНР и ЛНРнарушают минские договоренности и еще больше изолируют жителей этих территорий.

"Так называемые административные меры, захват компаний в Донецке или введение другой, вместо украинской гривны, валюты, не соответствуют минским договоренностям, являются юридически недействительными и только приводят к усилению напряженности", —приводит слова Косьянчич "Укринформ".

В то де время она заверила, что Евросоюз твердо поддерживает суверенитет Украины и еще раз призывает Россию выполнять минские соглашения.

Внешнее управление было введено с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на торговую блокаду Донбасса.