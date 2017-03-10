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    Политика

    Еврокомиссия осудила "национализацию" украинских предприятий в Донбассе

    (обновлено: )1701
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Введение российского рубля и "национализация" украинских предприятий на неподконтрольных территориях Донбасса — противоправные, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокадное отрезвление

    По ее словам, такие действия глав самопровозглашенных ДНР и ЛНРнарушают минские договоренности и еще больше изолируют жителей этих территорий.

    "Так называемые административные меры, захват компаний в Донецке или введение другой, вместо украинской гривны, валюты, не соответствуют минским договоренностям, являются юридически недействительными и только приводят к усилению напряженности", —приводит слова Косьянчич "Укринформ".

    В то де время она заверила, что Евросоюз твердо поддерживает суверенитет Украины и еще раз призывает Россию выполнять минские соглашения.

    Внешнее управление было введено с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на торговую блокаду Донбасса.

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