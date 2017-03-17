Украина отдаст землю и лес, останется только вода - Карасев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина получит 600 миллионов евро от Евросоюза. Речь идет о втором транше макрофинансовой помощи. Однако при этом европейцы выдвинули условие: Украина должна отменить мораторий на вывоз необработанной древесины.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что на данном этапе Киеву необходимо лишь зарегистрировать законопроект о снятии моратория. Получение кредитов от МВФ тоже обставлено условиями. В частности, как сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, в подписанном обновленном меморандуме с фондом есть пункт о продаже сельскохозяйственных земель.

Такие условия далеко не все в украинском обществе готовы принять. Так, политолог Вадим Карасев считает, что, идя по такой дорожке, украинцы могут потерять все.

"Вы видите, что вокруг европейской помощи. Лес. Американцы, МВФ — что там? Земля. Ну, нужно еще речки украинские пристроить, обменять на какой-то символический транш. Потому что лес заберут, землю заберут, что остается? Вода, и все!" - сказал политолог на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, "не экономический патриотизм, а экономический национальный нигилизм сегодня формирует все эти подходы".

"На очереди, если мы все патриоты и этим похваляемся, и учим патриотичной жизни, начиная от языковых квот и такого прочего, — научиться еще принимать патриотичные решения в экономике", - подчеркнул Карасев. Он добавил, что применять "риторику патриотизма" на фоне экономических решений, которые не дают экономике ничего, кроме символичных каких-то вещей — "это значит загонять ситуацию в экономический тупик".

Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой Карасев тоже назвал "символическим".

"Канада получит лучшие преференции, чем Украина. Очень символичные преференции. Вообще, это символический документ. Наша страна… мы живем символами, без символов мы не можем… Должен быть символ. И это тоже символические вещи, имеющие больше символических, идеологических оснований, нежели экономико-прагматических относительно подписания соглашения о ЗСТ (с Канадой — Ред.), ассоциации с ЕС…", — сказал политолог.

Принимавший участие в пресс-конференции политолог Константин Матвиенко отметил, что Киев "символически очень хотел подписать это соглашение", потому, как и в случае подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, Украина поступилась своими интересами.

"Другое дело, что Канада — сама достаточно мощная аграрная держава, потому в ближайшей перспективе эта уступка тоже имеет не столько материальный, сколько символичный характер. Но канадцы все-таки способны просчитывать перспективы, а украинцы, очевидно, перспективами никоим образом не интересуются", — сказал эксперт.

Что до европейского транша, то, по мнению Матвиенко, тут все очевидно: 600 миллионов меняют на лес-кругляк.

Политолог добавил, что "ЕС, очевидно, понимает значение для себя Украины". По его словам, в Евросоюзе прекрасно понимают, что "украинская власть, коррупция, организованная преступность — это синонимы", но мирятся с этим, преследуя свои интересы.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.