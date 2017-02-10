Банковская система не выдержит много патриотизма

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Российские банки из Украины могут вытолкать взашей, и это станет не то чтобы последним, но очень характерным решением. С одной стороны, это воспримут на ура патриотически настроенные граждане, в основном, весьма далекие от больших денег. С другой — это верный способ переключения внимания аудитории и подходящий объект для выхода протестных настроений населения. А то, гляди, еще на власть имущих сконцентрируются.

Тем временем банковскую систему ожидают очередные испытания в виде вновь найденных банков-банкротов, которые не отвечают требованиям надежности, как их видит НБУ. Поэтому наряду с изгнанием с Украины российских финансовых структур свой вклад в дестабилизацию ситуации внесут и очередные банки-банкроты. Если этого покажется мало, то есть еще "ПриватБанк" и проблемы, которые еще предстоит решить.

Эхо "Привата"

Национализация "Приватбанка" на какое-то время отвлекло внимание населения от проблемы общей нестабильности банковской системы. Рынок отвлекся от состояния тревожности, внимательно изучая слухи, в каком банке больше проблем. Даже объявление "Платинум банка" банкротом рынок, в общем, воспринял с облегчением: наконец-то!

Однако не стоит ожидать прекращения "банкопада". По мнению финансового эксперта, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, банковская система все еще находится в кризисе.

"Обратите внимание: у нас уже год идет экономический рост, восстановительный, слабенький, но он есть. Как правило, такой рост должен сопровождаться скупкой по дешевке чего угодно. Я вижу инвестиции в недвижимость, но инвестиций в реальный сектор или финансовую систему нет. Есть ощущение, банковский кризис не закончился", — заявил Блинов.

По его мнению, еще до десяти банков будет выведено с рынка.

По данным НБУ, количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что под "очистку" попали банки с украинским капиталом: "По результатам очистки банковской системы оказалось, что около 83% активов теперь принадлежат государству и банкам с иностранным капиталом. Под удар попали банки с украинским капиталом.

То, что государство вошло в "Приватбанк", стабильности не прибавило. В конце 2016 года была напечатано 25 миллиардов гривен для потребности банка через монетизацию ОВГЗ, и это сразу отразилось на курсе, который поднялся до 29 гривен за доллар, а сейчас немного откатился. Если посмотреть на другие государственные банки, Ощадбанк и Укрэксимбанк, то там такая высокая доля проблемных и невозвратных кредитов, что свидетельствует о неэффективном управлении".

Стресс-тесты и перспективы

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

Она напомнила, что Нацбанк уже провел диагностику 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.

"Со следующей недели мы начнем диагностику следующих 33 банков, по размеру небольших, на которые приходится 2% активов. Я надеюсь, что результаты будут не хуже, хотя в этой группе есть банки, которые почти не работают, и, по моим ожиданиям, они этот диагностический экзамен не сдадут", — отметила она.

В свою очередь руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что рынок банковских услуг превратился в руину, и вина за это лежит на руководстве НБУ.

"Само стресс-тестирование — это нормальная практика. Важно, какие будут результаты. Если стресс-тестирование преследует цель действительно помочь банку, то это одно, а если в результате его уничтожаются банки, то это другое. Мы видим, что в результате очистки Нацбанком системы она не работает, а должна работать", - сказал Охрименко.

Последний патрон

После изгнания русского языка из публичной сферы и отмены "советских" праздников в виде Дня Победы и 8 Марта, а под шумок — и Дня международной солидарности трудящихся, придет очередь борьбы с "гибридным агрессором", который прячется в каждом украинском отделении российских банков.

Глава НБУ Валерия Гонтарева уже откровенно заявила, что будущего российских банков в Украине не видит. Мало кто из банкиров или политиков может позволить себе такую откровенность, как глава регулятора.

"Банки с российским капиталом хорошо докапитализированы, даже у ПИБа проблем с ликвидностью нет. Но мы не считаем, что у них есть светлое будущее в Украине. Их доля рынка уже уменьшилась с 15% до 8,8%. Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады", — сказала Гонтарева в интервью изданию Liga.net.

По мнению Скаршевского, Гонтаревой вместо заявлений о российских банках стоит отчитаться о своей деятельности.

"В так называемую зачистку банковской системы украинские граждане потеряли около 100 миллиардов гривен. Об этом нужно говорить, а не делать политические заявления, нужны российские банки или не нужны. Как мы знаем, собственники российских банков хотят уйти из Украины и продать свой бизнес, но на это нет покупателей. Они просто не видят перспектив в украинской экономике и тут, к сожалению, правы. По крайней мере, на ближайшие год — два", — подчеркнул Скаршевский.

В свою очередь финансовый эксперт, руководитель проекта "Успешная страна" Андрей Блинов отмечает высокую долю политики в таком мнении главы НБУ.

"Как уже неоднократно признавались, они (НБУ) видят не возможность вывода российских банков с рынка вообще, а усиление контроля над ними, что давно уже установлено — в банк введены кураторы и Нацбанк видит все платежи. В то же время, НБУ ведет политику по сокращению доли российских банков в украинской экономике", - отметил Блинов.

По его словам, не исключено требование переуступки кредитного портфеля российских банков со стороны украинского государства.

"Возможно, будут приниматься усилия по реструктуризации их кредитного портфеля, вплоть до принятия политического решения, что украинские госбанки, включая "Приват", станут кредитовать заемщиков российских банков, а тем вернут кредиты, и их доля в обслуживании сократится. Сокращение доли российских банков на рынке понятно патриотически настроенной части, и возможно в целях экономической безопасности, снижая политические и экономические риски для клиентов этих банков", — добавил Блинов.

"Гонтарева с 2015 года говорит о том, что ей комфортно работать с российскими банками — они выполняют требования по докапитализации и ведут с регулятором переговоры. Я думаю, что эти заявления больше предназначены для патриотически настроенной публики, чтобы они говорили, что Гонтарева, мол любит и поддерживает вместе с Порошенко российские банки. Большинство российских банков наращивает долю резерва под активные операции. Формируется залоговые портфели, в некоторых банках они достигают 70-75%.

В "ПриватБанке" этот показатель был чуть выше 10%. У российских банков в кредитном портфеле много т.н. "плохих" кредитов, но раз принято решение с ними работать и выполнять обязательства, НБУ принял решение работать с ними. Конечно, если решение о судьбе российских банков будет приниматься на уровне СНБО, то голос Гонтаревой вряд ли будет решающим", — подчеркнул аналитик.

И если политика скажет свое веское слово, на экономические проблемы опять оставят без внимания, чтобы через два или три года самому себе задавать вопрос: "Зачем?", как это происходит сейчас при обсуждении достижений от действия зоны свободной торговли с Европой.

Не исключено что резкое решение будет принято при радикализации общественных настроений. Но кого выгонять потом?