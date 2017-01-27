НБУ: число работающих в Украине банков за 2016 год сократилось на 23

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года, сообщает УНИАН со ссылкой на информационные материалы Национального банка Украины.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в 2016 году направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 40 банков.