НБУ ожидает роста резервов до $21,3 млрд на конец 2017 г

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины прогнозирует рост международных резервов Украины до 21,3 миллиарда долларов на конец 2017 года и до 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года в случае поступления плановых траншей от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 миллиарда долларов США и на конец 2018 года до 27,1 миллиарда долларов США", — сообщает регулятор.

"Дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года", — добавляет НБУ.

Ранее Нацбанк сообщал, что золотовалютные резервы Украины выросли за 2016 год на 17% и на 1 января 2017 года составили 15,5 миллиарда долларов.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

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В меморандуме фонда было отмечено, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.