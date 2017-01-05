Международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% - НБУ

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% — до 15,539 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регуляторного органа, за декабрь минувшего года международные резервы Украины выросли на 1,8%.

Согласно сообщению, рост резервов в декабре обеспечен размещением ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму $550,4 млн, а также 55,1 млн евро макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.

В то же время, как отмечается, средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

Всего по итогам 2016 года международные резервы выросли на $2,2 млрд.

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Напомним, в конце декабря пресс-служба НБУ сообщила, что объем международных резервов Украины составляет около 15,7 миллиарда долларов, указанных средств достаточно для проведения интервенций по сглаживанию валютных колебаний.