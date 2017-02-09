Банковская система Украины в состоянии руины - Охрименко

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

За период с 2014 по 2016 годы с рынка выведено 86 банков по решению НБУ. До конца 2017 года Независимая ассоциация банков Украины прогнозирует банкротство около 50 украинских банков. После национализации "ПритватБанка" доля государства на рынке банковских услуг превысила 50%. В то же время на рынке снижается доля российских банков. В 2016 году она снизилась с 15% до 8,8%.

В то же время, Национальный банк Украины намерен начать стресс-тестирование 33 украинских банков.

Рынок банковских услуг превратился в руину, и вина за это лежит на руководстве НБУ, считает руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Само стресс-тестирование — это нормальная практика. Важно, какие будут результаты. Если стресс-тестирование преследует цель действительно помочь банку, то это одно, а если в результате его уничтожаются банки, то это другое. Мы видим, что в результате очистки Нацбанком системы она не работает, а должна работать", — сказал Охрименко.

"Банкопад не принес ничего хорошего ни бизнесу, ни населению, и все разговоры о том, что система стала работать лучше — неправда. Показатели работы банков сильно ухудшились во время руководства Гонтаревой НБУ", — добавил эксперт.

По словам Охрименко, банковская система Украины находится в состоянии руины: "Кредитование не работает, валютный рынок большей частью находится в тени. Сам Нацбанк признает, что кредитование не работает, а система находится в развале, доверие к банковской системе упало дальше некуда. Потому что все, что сделали — бессмысленно", - констатировал аналитик.

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Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года, сообщает УНИАН со ссылкой на информационные материалы Национального банка Украины. Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений — банки с иностранным капиталом.