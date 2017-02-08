Кто ответит и вернет украденный кредит Всемирного банка? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Уже три года Генеральная прокуратура расследует дело об украденном в Украине кредите Всемирного банка. Сам кредит был выделен с 2007 по 2013 год.

За деньги Всемирного банка в Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой областях должны были реконструировать и модернизировать коммунальные объекты водоснабжения и водоотведения. Но деньги через фиктивные фирмы были украдены на уровне коммунальных предприятий на местах.

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Гарантии на возврат кредита предоставил Кабинет м который и по нынешний день выплачивает проценты за счет государственного бюджета.

Инфоповодом, благодаря которому снова заговорили об этом деле, стало недавнее постановление Печерского суда Киева, который разрешил следователю Генпрокуратуры изъять из материалов уголовного дела черниговских правоохранителей оригиналы документов по кредиту.

Почему так затянулось расследование этого дела, и когда будет результат, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Почему так долго длится расследование? Следят ли за этим расследованием представители Всемирного банка?

— Я не готов комментировать отдельно взятое какое-то дело, но я бы сказал, в целом и общем — да, Всемирный банк, это серьезная финансовая институция, которая работает с правительствами практически всех стран, которые являются его акционерами, а мы являемся частью акционеров — я имею в виду Украину. И обычно Всемирой банк работает со странами в двух основных формах, если речь идет о деньгах: предоставление грантов — это невозвратные суммы, это безвозвратная помощь правительствам стран, они идут, как правило, на какие-то такие благородные цели, например, как борьба с пандемиями, например, с распространением СПИДа, с какими-то образовательными программами. И банк дает кредиты. Кредиты, которые дает банк, это такие же кредиты, которые дает МВФ, они идут под государственные гарантии, поэтому зачисляются в госдолг страны. Как правило, и в этом случае, о котором вы говорите, и в любом другом случае в любой другой стране Всемирный банк имеет наблюдательный совет. То есть он, конечно, доверяет стране, в которой он работает, но он также о понимает, что многие страны, с которыми он работает, это высококоррумпированные страны, поэтому осуществляется контроль за использованием средств. Каким образом произошло то, о чем вы говорите, это совершенно странно, потому что тогда часть вины лежит и на Всемирном банке, на его представителе, который просто каким-то образом не узнал, что деньги не используются на те цели, на которые они должны были использоваться.

Возможно ли что приспособились чиновники Всемирного банка к украинским реалиям и за такое закрытие глаз тоже получают свой откат?

— Конечно, в этой жизни возможно, что угодно, но во Всемирном банке есть целая система надзоров, плюс даже киевский офис Всемирного банка постоянно находится на связи со штаб-квартирой в Вашингтоне. Мало того, что здесь есть команда специалистов, есть приезжающие специалисты, плюс есть люди, которые ведут направления, например, евразийское, плюс есть специалисты по стране, поэтому система проверок просто колоссальная. Я допускаю, что это ошибка с их стороны, они не доглядели, и знаю ушлость украинских коррупционеров, я себе представляю, что их могли за нос. Но я не исключаю, что возможны различные варианты, включая те, о которых вы говорите. Но тем не менее, это означает, что Всемирный банк просто дополнительно получает крайне негативный сигнал по поводу того, можно или нельзя работать с Украиной.

Для Украины это колоссальный сигнал того, что эти всякие разглагольствования, которые ведутся в стране по поводу — дайте нам деньги, а мы сами будем знать, как их использовать, а это часто заявляют украинские политики, — прямая дорога в продолжение коррупции. Потому что как они себе представляют использовать эти деньги, прекрасно все понимают, а особенно после этого случая с кредитом Всемирного банка, о котором вы говорите.

Ну и последний вывод, который надо сделать, это деньги, были они разворованы или не были они разворованы, теперь лежат на плечах украинских налогоплательщиков, которые просто придется отдавать. И суммы, которые надо отдавать, просто огромные. К примеру, в прошлом году Всемирный банк мог предоставить Украине порядка двух миллиардов долларов и предоставил из этой кредитной программы меньше, чем половину, часть денег безвозвратно вернулась. То есть то, что было зарезервировано в Украину, на те же какие-то коммунальные проекты, на модернизацию экономики, потому что в отличие от МВФ, Всемирный банк финансирует конкретные проекты, которые имеют такой вот публичный, общественный такой эффект, например, утепление зданий, модернизация инфраструктуры. Всемирный банк — это всегда очень дешевый процент, в отличие даже от МВФ, который дает кредиты под 3% годовых, Всемирный банк дает их меньше чем под 1%. Если я не ошибаюсь, эти деньги, о которых вы говорите, заходили в страну под 0,75%.

То есть это вопрос, связанный с эффективностью использования средств, и все-таки надо не забывать, что Украина занимает 130 место из 160 стран по уровню восприятия коррупции, это одна из самых коррумпированных стран мира и самая коррумпированная страна Европы. Исходя их этих реалий, надо ввести систему и проверок, и отслеживания за использованием подобного рода кредитного ресурса, который идет под гарантии украинского государства, а соответственно лежит на плечах всех украинских налогоплательщиков.

Не приведут ли такие ситуации к тому, что для Украины доступ к деньгам Всемирного банка, МВФ, ЕБРР будет закрыт?

— Насчет МВФ я слабо себе представляю, как можно использовать там деньги неэффективно, хотя это тоже возможно. Когда это ЗВР, это всегда гораздо легче контроль, они лежат там и не трогаются в принципе. Но когда речь идет об использовании средств в госбюджете, я всегда был противником выдачи Украине денег на поддержание, на покрытие дефицита госбюджета, на так называемое покрытие фискального дефицита, в том числе, и потому что здесь высокий уровень коррупции, и потому что это просто увеличивает долговую нагрузку, а деньги могут неэффективно использоваться. Поэтому если мы думаем по поводу МВФ, то из 15,5 миллиардов долларов, которые лежат в ЗВР, так называемые чистые резервы, это около 4 миллиардов долларов. Это то, чем Украина может пользоваться. Остальные 11 миллиардов долларов - это вообще не ее деньги, это деньги МВФ, которые лежат на черный вроде бы день, и их использование возможно только по отмашке МВФ.

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Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.