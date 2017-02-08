НБУ начинает стресс-тестирование 33 банков

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

Она напомнила, что Нацбанк уже провел диагностику 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.

"Со следующей недели мы начнем диагностику следующих 33 банков, по размеру небольших, на которые приходится 2% активов. Я надеюсь, что результаты будут не хуже, хотя в этой группе есть банки, которые почти не работают, и, по моим ожиданиям, они этот диагностический экзамен не сдадут", — отметила она, сообщает УНИАН.

По ее словам, общая картина состояния этой группы банков регулятору более-менее ясна, и результаты диагностики могут быть к сентябрю, как это предусмотрено графиком, или даже раньше.

"К сентябрю мы уже будем иметь диагноз и приговор", — добавила Рожкова.

Напомним, ранее Рожкова заявила, что на украинском рынке остаются пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы.