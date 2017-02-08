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    Экономика

    НБУ начинает стресс-тестирование 33 банков

    (обновлено: )6710
    Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что общая картина состояния новой группы банков регулятору более-менее ясна, и результаты диагностики могут быть к сентябрю, как это предусмотрено графиком.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

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    Она напомнила, что Нацбанк уже провел диагностику 60 крупнейших банков, на которые приходится 98% активов банковской системы.

    "Со следующей недели мы начнем диагностику следующих 33 банков, по размеру небольших, на которые приходится 2% активов. Я надеюсь, что результаты будут не хуже, хотя в этой группе есть банки, которые почти не работают, и, по моим ожиданиям, они этот диагностический экзамен не сдадут", — отметила она, сообщает УНИАН.

    По ее словам, общая картина состояния этой группы банков регулятору более-менее ясна, и результаты диагностики могут быть к сентябрю, как это предусмотрено графиком, или даже раньше.

    "К сентябрю мы уже будем иметь диагноз и приговор", — добавила Рожкова.

    Напомним, ранее Рожкова заявила, что на украинском рынке остаются пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы.

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