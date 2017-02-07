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    Экономика

    НБУ: на финансовом рынке Украины - пять проблемных банков

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    (обновлено: )12010
    Заместитель главы НБУ отметила, что в будущем регулятор намерен отказаться от практики применять проблемный статус банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    7 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на украинском рынке остаются пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Проблемный статус – это не приговор, у нас 13 банков вышли из проблемного статуса и продолжают работу", — пояснила она.

    Рожкова отметила, что в будущем регулятор намерен отказаться от практики применять проблемный статус банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.

    Ранее в НБУ сообщали, что количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

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