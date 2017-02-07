НБУ: на финансовом рынке Украины - пять проблемных банков

7 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на украинском рынке остаются пять проблемных банков, что не является критичным для финансовой системы.

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"Проблемный статус – это не приговор, у нас 13 банков вышли из проблемного статуса и продолжают работу", — пояснила она.

Рожкова отметила, что в будущем регулятор намерен отказаться от практики применять проблемный статус банка, планируя внедрять более цивилизованные подходы банковского надзора.

Ранее в НБУ сообщали, что количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.