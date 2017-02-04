Суд Киева арестовал директора департамента НБУ

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору одного из департаментов НБУ, подозреваемому в получении взятки, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

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"Печерским районным судом Киева директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен (30 тысяч долларов)", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Задержанному и его сообщникам вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины "Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере государственным служащим".

Генпрокуратура в пятницу сообщила о задержании директора департамента платежных систем Нацбанка Украины вместе с тремя сообщниками при получении части взятки на сумму 25 тысяч долларов. По версии следствия, служащий всего требовал 35 тысяч долларов у руководителя одного из предприятий за регистрацию внутригосударственной платежной системы, а трое других подозреваемых были его сообщниками.