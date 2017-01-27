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    В Днепре полицейский требовал взятку у школьника. Следственные действия

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (353)

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    В Днепре полицейский требовал у 13-летнего школьника взятку, угрожая уголовной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
    Національна поліція України/youtube

    Как сообщается, правоохранители поймали 19-летнего парня, который похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время разговора с полицейскими он заверил, что вроде бы его попросил сделать это 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела обвинил школьника в преступлении.

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    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
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    "Хоть подросток и не состоит на учете как "проблемный" и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления", — сообщили в пресс-службе ГУ НП.

    Полицейский говорил и со старшим братом мальчика. Ему он сказал, что поможет избежать открытия уголовного производства в отношении ребенка за 5 тыс грн.

    Парень передал эту информацию оперативникам внутренней безопасности полиции. Прокуратура открыла дело.

    Свою взятку полицейский получил: сначала 1 тыс грн, позже — еще 4 тыс.

    Напомним, Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.

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