В Днепре полицейский требовал взятку у школьника. Следственные действия

Как сообщается, правоохранители поймали 19-летнего парня, который похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время разговора с полицейскими он заверил, что вроде бы его попросил сделать это 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела обвинил школьника в преступлении.

"Хоть подросток и не состоит на учете как "проблемный" и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления", — сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Полицейский говорил и со старшим братом мальчика. Ему он сказал, что поможет избежать открытия уголовного производства в отношении ребенка за 5 тыс грн.

Парень передал эту информацию оперативникам внутренней безопасности полиции. Прокуратура открыла дело.

Свою взятку полицейский получил: сначала 1 тыс грн, позже — еще 4 тыс.

Напомним, Верховная Рада дала разрешение на арест Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Согласно законодательству, разрешение на привлечение судей к ответственности предоставляет парламент, снимая с чиновника неприкосновенность. После этого суд избирает меру пресечения.